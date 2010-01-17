CodeBaseРазделы
Форекс Бобма (советник) - эксперт для MetaTrader 4

Юрий
Просмотров:
13932
Рейтинг:
(4)
Опубликован:
Обновлен:
Автор:

Юрий FT

Советник работает одновременно по паре EURUSD и USDCHF использует корреляцию и хеджирование.


Советы:

  • Для тестирования только на демке, в тестере работать не будет т.к не поддерживается одновременная работа на двух инструментах.
  • Подробное исследование и описание стратегии читайте в 53 выпуске forex журнала fortrader.ru
