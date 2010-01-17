Ставь лайки и следи за новостями
Индикатор анализа свечных фигур - индикатор для MetaTrader 4
19150
Описание:
Индикатор предназначен для трейдеров, использующих в своей работе анализ фигур свечей.
Индикатор определяет фигуры свечей, сравнивая текущую свечу с предыдущими. Ниже представлен код фигуры медвежьего поглащения:
if (High[bar+1]<High [bar] && Low [bar+1]>Close[bar]&& Open[bar+1]<Close[bar+1] && Open [bar]>Close[bar])
High - Максимальная цена свечи
Low - Минимальная цена свечи
Close - Цена закрытия свечи
Open - Цена открытия свечи
[bar] - текущий бар
[bar+1]- прошлый бар
Тело текущей свечи больше тела предыдущей (High[bar+1]<High [bar] и Low [bar+1]>Close[bar])
При этом текущая свеча "бычья" (Open [bar]>Close[bar]), а прошлая "медвежья" (Open[bar+1]<Close[bar+1])
Добавляя в индикатор свои фигуры, Вы можете существенно расширить его возможности, а заодно потренироваться в программировании.
Вот,например, код "Бык пинцет"
if (High[bar+1]> High [bar] &&High[bar+2]< High [bar+1]&&High[bar+3]>High [bar+2]&& Low [bar+1]<=Low [bar] &&Low [bar+3]<=Low [bar+2]&&Open[bar] <Close[bar] && Open[bar+1]> Close[bar+1]&&Open[bar+2]< Close[bar+2]&&Open[bar+3]>Close[bar+3])
Для добавления фигуры, необходимо в функции "Figura" добавить выделенные строки.
int Figura(int bar) { //----------------------------------------- анализ фигур if (High[bar+1]<High [bar] && Low [bar+1]>Close[bar]&& Open[bar+1]<Close[bar+1] && Open [bar]>Close[bar]) { return(-1); } if (Low [bar+1]>Low [bar] && High[bar+1]<Close[bar]&& Open[bar+1]>Close[bar+1] && Open [bar]<Close[bar]) { return(1); } if (High[bar+1]> High [bar] &&High[bar+2]< High [bar+1]&&High[bar+3]>High [bar+2]&& Low [bar+1]<=Low [bar] &&Low [bar+3]<=Low [bar+2]&&Open[bar] <Close[bar] && Open[bar+1]> Close[bar+1]&&Open[bar+2]< Close[bar+2]&&Open[bar+3]>Close[bar+3]) { return(2); } return(0); }
и в функции Start добавить:
switch(S) { case 1:BufferUP[i]=Low[i]; NameFigur="бык поглощение"; Redraw(i,colorBulls,NameFigur); Redraw(i+1,colorBulls,NameFigur); break; case 2:BufferUP[i]=Low[i]; NameFigur="бык пинцет"; Redraw(i,colorBulls,NameFigur); //Перерисовывает текущую свечу цветом = NameFigur Redraw(i+1,colorBulls,NameFigur); Redraw(i+2,colorBulls,NameFigur); Redraw(i+3,colorBulls,NameFigur); break; case -1:BufferLOW[i]=High[i]; NameFigur="медведь поглощение"; Redraw(i,colorBears,NameFigur); Redraw(i+1,colorBears,NameFigur); break; }
После таких преобразований Вы получите дополнительную фигуру "Бык пинцет"
При наведении курсора мыши на фигуру, появляется ее название.
