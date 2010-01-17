CodeBaseРазделы
Индикаторы

Индикатор анализа свечных фигур - индикатор для MetaTrader 4

Vladimir Khlystov
Просмотров:
19150
Рейтинг:
(5)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Описание:

Индикатор предназначен для трейдеров, использующих в своей работе анализ фигур свечей.

Индикатор определяет фигуры свечей, сравнивая текущую свечу с предыдущими. Ниже представлен код фигуры медвежьего поглащения: 

if (High[bar+1]<High [bar]   && Low [bar+1]>Close[bar]&&
    Open[bar+1]<Close[bar+1] && Open  [bar]>Close[bar])

High - Максимальная цена свечи

Low - Минимальная цена свечи

Close - Цена закрытия свечи

Open - Цена открытия свечи

[bar] - текущий бар

[bar+1]- прошлый бар



Тело текущей свечи больше тела предыдущей (High[bar+1]<High [bar] и Low [bar+1]>Close[bar])

При этом текущая свеча "бычья" (Open [bar]>Close[bar]), а прошлая "медвежья" (Open[bar+1]<Close[bar+1])

Добавляя в индикатор свои фигуры, Вы можете существенно расширить его возможности, а заодно потренироваться в программировании.

Вот,например, код "Бык пинцет"

if (High[bar+1]> High [bar]  &&High[bar+2]< High [bar+1]&&High[bar+3]>High [bar+2]&&
    Low [bar+1]<=Low  [bar]  &&Low [bar+3]<=Low  [bar+2]&&Open[bar]  <Close[bar]  &&
    Open[bar+1]> Close[bar+1]&&Open[bar+2]< Close[bar+2]&&Open[bar+3]>Close[bar+3])

Для добавления фигуры, необходимо в функции "Figura" добавить выделенные строки.

int Figura(int bar)
{
   //----------------------------------------- анализ фигур
   if (High[bar+1]<High [bar]   && Low [bar+1]>Close[bar]&&
       Open[bar+1]<Close[bar+1] && Open  [bar]>Close[bar])
   {  
       return(-1);
   }
   if (Low [bar+1]>Low  [bar]   && High[bar+1]<Close[bar]&&
       Open[bar+1]>Close[bar+1] && Open  [bar]<Close[bar])
   {  
       return(1);
   }
   if (High[bar+1]> High [bar]  &&High[bar+2]< High [bar+1]&&High[bar+3]>High [bar+2]&&
       Low [bar+1]<=Low  [bar]  &&Low [bar+3]<=Low  [bar+2]&&Open[bar]  <Close[bar]  &&
       Open[bar+1]> Close[bar+1]&&Open[bar+2]< Close[bar+2]&&Open[bar+3]>Close[bar+3])
   {
       return(2);
   }
   return(0);
}

и в функции Start добавить:

      switch(S)
       {
       case 1:BufferUP[i]=Low[i];
          NameFigur="бык поглощение";
          Redraw(i,colorBulls,NameFigur);
          Redraw(i+1,colorBulls,NameFigur);
          break;

      case 2:BufferUP[i]=Low[i];
          NameFigur="бык пинцет";
          Redraw(i,colorBulls,NameFigur);    //Перерисовывает текущую свечу цветом = NameFigur
          Redraw(i+1,colorBulls,NameFigur);
          Redraw(i+2,colorBulls,NameFigur);
          Redraw(i+3,colorBulls,NameFigur);
          break;

      case -1:BufferLOW[i]=High[i];
          NameFigur="медведь поглощение";
          Redraw(i,colorBears,NameFigur);
          Redraw(i+1,colorBears,NameFigur);
          break;
       }


После таких преобразований Вы получите дополнительную фигуру "Бык пинцет"


При наведении курсора мыши на фигуру, появляется ее название.

