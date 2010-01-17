Описание:

Индикатор предназначен для трейдеров, использующих в своей работе анализ фигур свечей.

Индикатор определяет фигуры свечей, сравнивая текущую свечу с предыдущими. Ниже представлен код фигуры медвежьего поглащения:

if ( High [ bar + 1 ] < High [ bar ] & & Low [ bar + 1 ] > Close [ bar ] & & Open [ bar + 1 ] < Close [ bar + 1 ] & & Open [ bar ] > Close [ bar ] )

High - Максимальная цена свечи Low - Минимальная цена свечи Close - Цена закрытия свечи Open - Цена открытия свечи [bar] - текущий бар [bar+1]- прошлый бар





Тело текущей свечи больше тела предыдущей (High[bar+1]<High [bar] и Low [bar+1]>Close[bar])

При этом текущая свеча "бычья" (Open [bar]>Close[bar]), а прошлая "медвежья" (Open[bar+1]<Close[bar+1])



Добавляя в индикатор свои фигуры, Вы можете существенно расширить его возможности, а заодно потренироваться в программировании.

Вот,например, код "Бык пинцет"

if ( High [ bar + 1 ] > High [ bar ] & & High [ bar + 2 ] < High [ bar + 1 ] & & High [ bar + 3 ] > High [ bar + 2 ] & & Low [ bar + 1 ] < = Low [ bar ] & & Low [ bar + 3 ] < = Low [ bar + 2 ] & & Open [ bar ] < Close [ bar ] & & Open [ bar + 1 ] > Close [ bar + 1 ] & & Open [ bar + 2 ] < Close [ bar + 2 ] & & Open [ bar + 3 ] > Close [ bar + 3 ] )

Для добавления фигуры, необходимо в функции "Figura" добавить выделенные строки.

int Figura ( int bar ) { //----------------------------------------- анализ фигур if ( High [ bar + 1 ] < High [ bar ] & & Low [ bar + 1 ] > Close [ bar ] & & Open [ bar + 1 ] < Close [ bar + 1 ] & & Open [ bar ] > Close [ bar ] ) { return ( - 1 ) ; } if ( Low [ bar + 1 ] > Low [ bar ] & & High [ bar + 1 ] < Close [ bar ] & & Open [ bar + 1 ] > Close [ bar + 1 ] & & Open [ bar ] < Close [ bar ] ) { return ( 1 ) ; } if ( High [ bar + 1 ] > High [ bar ] & & High [ bar + 2 ] < High [ bar + 1 ] & & High [ bar + 3 ] > High [ bar + 2 ] & & Low [ bar + 1 ] < = Low [ bar ] & & Low [ bar + 3 ] < = Low [ bar + 2 ] & & Open [ bar ] < Close [ bar ] & & Open [ bar + 1 ] > Close [ bar + 1 ] & & Open [ bar + 2 ] < Close [ bar + 2 ] & & Open [ bar + 3 ] > Close [ bar + 3 ] ) { return ( 2 ) ; } return ( 0 ) ; }

и в функции Start добавить:

switch ( S ) { case 1 : BufferUP [ i ] = Low [ i ] ; NameFigur = "бык поглощение" ; Redraw ( i , colorBulls , NameFigur ) ; Redraw ( i + 1 , colorBulls , NameFigur ) ; break ; case 2 : BufferUP [ i ] = Low [ i ] ; NameFigur = "бык пинцет" ; Redraw ( i , colorBulls , NameFigur ) ; //Перерисовывает текущую свечу цветом = NameFigur Redraw ( i + 1 , colorBulls , NameFigur ) ; Redraw ( i +2 , colorBulls , NameFigur ) ; Redraw ( i +3 , colorBulls , NameFigur ) ; break ; case - 1 : BufferLOW [ i ] = High [ i ] ; NameFigur = "медведь поглощение" ; Redraw ( i , colorBears , NameFigur ) ; Redraw ( i + 1 , colorBears , NameFigur ) ; break ; }





После таких преобразований Вы получите дополнительную фигуру "Бык пинцет"





При наведении курсора мыши на фигуру, появляется ее название.