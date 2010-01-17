CodeBaseРазделы
Индикаторы

RenkoSW - индикатор для MetaTrader 4

Dmitry Fedoseev
7870
(2)
Индикатор в отдельном окне отображающий цену графиком Ренко.

Параметры:

BoxSize - размер прямоугольника в пунктах.
Reverse - количество прямоугольников, на которое должна пройти цена, чтобы началось отрисовываться новое направление.

Month Month

Возвращает название месяца.

Day_of_Week Day_of_Week

Возвращает название дня недели.

Индикатор анализа свечных фигур Индикатор анализа свечных фигур

Индикатор ищет различные фигуры свечей и выдает сигнал при появлении новой фигуры.

Форекс Бобма (советник) Форекс Бобма (советник)

Советник работает одновременно по паре EURUSD и USDCHF использует корреляцию и хеджирование.