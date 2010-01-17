Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
RenkoSW - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 7870
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор в отдельном окне отображающий цену графиком Ренко.
Параметры:
BoxSize - размер прямоугольника в пунктах.
Reverse - количество прямоугольников, на которое должна пройти цена, чтобы началось отрисовываться новое направление.
Month
Возвращает название месяца.Day_of_Week
Возвращает название дня недели.
Индикатор анализа свечных фигур
Индикатор ищет различные фигуры свечей и выдает сигнал при появлении новой фигуры.Форекс Бобма (советник)
Советник работает одновременно по паре EURUSD и USDCHF использует корреляцию и хеджирование.