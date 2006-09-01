Смотри, как бесплатно скачать роботов
Cool2 - индикатор для MetaTrader 4
Индикатор Cool2 показывает вероятное направление движения цены в будущем через 2-3 бара. Индикатор подобен индикатору CoeffofLine (http://codebase.mql4.com/ru/code/9360), но рисуется непосредственно на графике цены.
