Индикаторы

Cool2 - индикатор для MetaTrader 4

Collector
Просмотров:
9981
Рейтинг:
(3)
Опубликован:
Обновлен:
Индикатор Cool2 показывает вероятное направление движения цены в будущем через 2-3 бара. Индикатор подобен индикатору CoeffofLine (http://codebase.mql4.com/ru/code/9360), но рисуется непосредственно на графике цены.



