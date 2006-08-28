Основной принцип действия советника основан на том, что сигналом к входу в рынок является одинаковый знак обоих линий индикатора. А выходом - разность этих самых знаков. Т.е. если обе линии имеют положительное значение, то совершается покупка. При отрицательном значении - продажа. Как только линии разошлись относительно нулевого значения индикатора, позиция закрывается.Чтобы не попасть впросак на заведомых подгонках под исторические данные, более подробное описание торговой стратегии и оптимизации настроек читайте в статье "MACD - зеркало рынка".Могу сказать, что для CFD #GM (акции General Motors) советник дал реальную прибыль чуть менее 50% за полгода. Это при отсутствии управления капиталом и риском (фиксированные размеры позиций).