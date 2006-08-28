Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
MACDSimpleReshetov - эксперт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 8998
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Основной принцип действия советника основан на том, что сигналом к входу в рынок является одинаковый знак обоих линий индикатора. А выходом - разность этих самых знаков. Т.е. если обе линии имеют положительное значение, то совершается покупка. При отрицательном значении - продажа. Как только линии разошлись относительно нулевого значения индикатора, позиция закрывается.
Чтобы не попасть впросак на заведомых подгонках под исторические данные, более подробное описание торговой стратегии и оптимизации настроек читайте в статье "MACD - зеркало рынка".
Могу сказать, что для CFD #GM (акции General Motors) советник дал реальную прибыль чуть менее 50% за полгода. Это при отсутствии управления капиталом и риском (фиксированные размеры позиций).
Самообучающийся ЭКСПЕРТ
В основе алгоритма лежат адаптированные к рыночным условиям нейронные сети.iFractals2
Индикатор показывает фракталы в виде линий.
Cool2
Индикатор показывает вероятное направление движения цены в будущем через 2-3 бара.Самообучающийся ЭКСПЕРТ(lsv)
Самообучающийся ЭКСПЕРТ, переделанный под одновременную работу на нескольких валютах.