Советники

MACDSimpleReshetov - эксперт для MetaTrader 4

Yury Reshetov
Просмотров:
8998
Рейтинг:
(5)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
    Основной принцип действия советника основан на том, что сигналом к входу в рынок является одинаковый знак обоих линий индикатора. А выходом - разность этих самых знаков. Т.е. если обе линии имеют положительное значение, то совершается покупка. При отрицательном значении - продажа. Как только линии разошлись относительно нулевого значения индикатора, позиция закрывается.

    Чтобы не попасть впросак на заведомых подгонках под исторические данные, более подробное описание торговой стратегии и оптимизации настроек читайте в статье "MACD - зеркало рынка".

    Могу сказать, что для CFD #GM (акции General Motors) советник дал реальную прибыль чуть менее 50% за полгода. Это при отсутствии управления капиталом и риском (фиксированные размеры позиций).





