JS-BollingerBands - индикатор для MetaTrader 4
- 4583
Описание:
Индикатор BollingerBands с расцветкой линий и дробным отклонением.
Теперь отклонение можно задавать не только 1, 2, 3 но и 1.1, 1.3, 2.3.
В этот индикатор встроено 2 BollingerBands
BandsPeriod = 20; период индикатора
BandsShift = 0; смещение
BandsDeviations.1 = 2.0; отклонение 1го
BandsDeviations.2 = 1.0; отклонение 2го
BandsMetod = 0; //0, 1, 2, 3
BandsPrice = 4; //0, 1, 2, 3, 4.
