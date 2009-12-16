CodeBaseРазделы
Индикаторы

JS-BollingerBands - индикатор для MetaTrader 4

JS_Sergey
Просмотров:
4583
Рейтинг:
(1)
Опубликован:
Обновлен:
Описание:

Индикатор BollingerBands с расцветкой линий и дробным отклонением.

Теперь отклонение можно задавать не только 1, 2, 3 но и 1.1, 1.3, 2.3.

Картинка:

В этот индикатор встроено 2 BollingerBands

BandsPeriod = 20; период индикатора

BandsShift = 0; смещение

BandsDeviations.1 = 2.0; отклонение 1го

BandsDeviations.2 = 1.0; отклонение 2го

BandsMetod = 0; //0, 1, 2, 3

BandsPrice = 4; //0, 1, 2, 3, 4.

