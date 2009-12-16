Смотри, как бесплатно скачать роботов
Exp - FutureProfit - индикатор для MetaTrader 4
Авторство:Некоторые функции, использованные мною в моих экспертах, были скопированы с открытого доступа и модифицированы под нужды каждого эксперта. Автор некоторых функций — KimIV, модификация — Expforex.
Индикатор, который способен посчитать все Ваши позиции с Стоплосс и Тейкпрофит и Вывести на экран состояние Вашего баланса, если все стоплоссы и тейкпрофиты сработают.
Если есть угроза StopOut - Вы увидите предупреждение на графике.
Предупреждение о возможном StopOut:
Нормальное положение дел:
Разработчик www.expforex.at.ua
Индикатор из пакета Exp - SuperPAck v 4
