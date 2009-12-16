CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Exp - FutureProfit - индикатор для MetaTrader 4

Vladislav Andruschenko
Просмотров:
6235
Рейтинг:
(3)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Авторство:

Некоторые функции, использованные мною в моих экспертах, были скопированы с открытого доступа и модифицированы под нужды каждого эксперта. Автор некоторых функций — KimIV, модификация — Expforex.

Индикатор, который способен посчитать все Ваши позиции с Стоплосс и Тейкпрофит и Вывести на экран состояние Вашего баланса, если все стоплоссы и тейкпрофиты сработают.

Если есть угроза StopOut - Вы увидите предупреждение на графике.


Предупреждение о возможном StopOut:



Нормальное положение дел:


Разработчик www.expforex.at.ua

Индикатор из пакета Exp - SuperPAck v 4

JS-BollingerBands JS-BollingerBands

Индикатор BollingerBands с расцветкой линий и дробным отклонением.

Мультивалютный индикатор MultiCCI PRICE Мультивалютный индикатор MultiCCI PRICE

Мультивалютный индикатор

MorningFlat_V3 MorningFlat_V3

По сравнению с первой версией индикатора добавлена возможность указания интервала в минутах. Также отображается ширина канала в пунктах.

Happy New Year Happy New Year

Happy New Year 2010