Авторство:

Некоторые функции, использованные мною в моих экспертах, были скопированы с открытого доступа и модифицированы под нужды каждого эксперта. Автор некоторых функций — KimIV, модификация — Expforex.

Индикатор, который способен посчитать все Ваши позиции с Стоплосс и Тейкпрофит и Вывести на экран состояние Вашего баланса, если все стоплоссы и тейкпрофиты сработают.



Если есть угроза StopOut - Вы увидите предупреждение на графике.



Предупреждение о возможном StopOut:







Нормальное положение дел:







Индикатор из пакета Exp - SuperPAck v 4

