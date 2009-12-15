Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Мультивалютный индикатор MultiCCI PRICE - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 8182
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Мультивалютный индикатор MultiCCI PRICE + CCI, RSI, MFI, WPR..
Также в настройках имеется возможность фиксировать необходимый ТАЙМ ФРЭЙМ.
Инструменты импортируются из окна Обзор рынка, макс. кол-во 8.
Предложения по доработке приветствуются ! ! ! !
Изменения:
- Добавлена вторая версия MultiCCI PRICE_v2, инструменты импортируются из окна Обзор рынка, макс. кол-во символов 8
- Добавлена третья версия MultiCCI PRICE_v3, добавлен ряд индикаторов а именно: CCI, RSI, MFI, WPR.
- Добавлена четвертая версия MultiCCI PRICE_v4, добавлена возможность работы индикатора в тестере терминала (на истории).
- Добавлена пятая версия MultiCCI PRICE_v5, исправлены недочеты (баги).
WOCTS_v.0.1.1.mq4
Считает количество пройденых тиков за определенное время.DailyRange
Советник без технических индикаторов.
JS-BollingerBands
Индикатор BollingerBands с расцветкой линий и дробным отклонением.Exp - FutureProfit
Индикатор, показывающий будущую прибыль по открытым позициям. Очень полезен при расчете свободных средств, и возможности попасть в МаржинКол.