Считает количество пройденых тиков за определенное время.

Индикатор BollingerBands с расцветкой линий и дробным отклонением.

Индикатор, показывающий будущую прибыль по открытым позициям. Очень полезен при расчете свободных средств, и возможности попасть в МаржинКол.