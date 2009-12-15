CodeBaseРазделы
Индикаторы

Мультивалютный индикатор MultiCCI PRICE - индикатор для MetaTrader 4

costy_
Просмотров:
8182
Рейтинг:
(8)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
Мультивалютный индикатор MultiCCI PRICE + CCI, RSI, MFI, WPR..

Мультивалютный индикатор MultiCCI PRICE + CCI, RSI, MFI, WPR..

Также в настройках имеется возможность фиксировать необходимый ТАЙМ ФРЭЙМ.

Инструменты импортируются из окна Обзор рынка, макс. кол-во 8.

Предложения по доработке приветствуются ! ! ! !



Изменения:

  1. Добавлена вторая версия MultiCCI PRICE_v2, инструменты импортируются из окна Обзор рынка, макс. кол-во символов 8
  2. Добавлена третья версия MultiCCI PRICE_v3, добавлен ряд индикаторов а именно: CCI, RSI, MFI, WPR.
  3. Добавлена четвертая версия MultiCCI PRICE_v4, добавлена возможность работы индикатора в тестере терминала (на истории).
  4. Добавлена пятая версия MultiCCI PRICE_v5, исправлены недочеты (баги).


