Советник на индикаторе ZigZag. - эксперт для MetaTrader 4

Iurii Tokman
Работает отложенными ордерами.

СимволEURUSD (Euro vs US Dollar)
Период15 Минут (M15) 2009.04.16 00:15 - 2009.06.04 00:00 (2009.04.01 - 2009.06.04)
МодельКонтрольные точки (очень грубый метод, результаты нельзя принимать во внимание)
Параметры____1___="Настройки индикатора ZigZag"; ExtDepth=12; ExtDeviation=5; ExtBackstep=3; ____2___="Время работы советника"; StartHour=0; StartMinute=1; StopHour=23; StopMinute=59; ____3___="Настройки коридора и отступа"; n_pips=5; Min_Corridor=20; Max_Corridor=100; ____4___="Настройки ММ"; Choice_method=true; Risk=0; Lots=0.2; _____5_____="Настройки советника"; Fibo_StopLoss=100; Fibo_TakeProfit=200; MagicNumber=28081975; Slippage=3; NumberOfTry=5; _____6_____="Другие настройки"; Line=false; UseSound=true; NameFileSound="expert.wav"; clDelete=LightBlue; clOpenBuy=LightBlue; clOpenSell=LightCoral; ShowComment=true;

Баров в истории3379Смоделировано тиков98623Качество моделированияn/a
Ошибки рассогласования графиков1




Начальный депозит1000.00



Чистая прибыль1245.18Общая прибыль3073.33Общий убыток-1828.15
Прибыльность1.68Матожидание выигрыша32.77

Абсолютная просадка206.00Максимальная просадка430.82 (20.55%)Относительная просадка25.00% (270.50)

Всего сделок38Короткие позиции (% выигравших)17 (47.06%)Длинные позиции (% выигравших)21 (76.19%)

Прибыльные сделки (% от всех)24 (63.16%)Убыточные сделки (% от всех)14 (36.84%)
Самая большаяприбыльная сделка192.00убыточная сделка-184.00
Средняяприбыльная сделка128.06убыточная сделка-130.58
Максимальное количествонепрерывных выигрышей (прибыль)5 (665.98)непрерывных проигрышей (убыток)2 (-304.82)
Максимальнаянепрерывная прибыль (число выигрышей)665.98 (5)непрерывный убыток (число проигрышей)-304.82 (2)
Среднийнепрерывный выигрыш3непрерывный проигрыш1



