Советник переводит СЛ открытой позиции в без убыток.

В основе лежит инвертированная версия WPR (от MetaQuotes). Добавлено JMA-сглаживание (Nikolay Kositsin). Выведены значения WPR не только по Close, но и по остальным ценовым уровням (High, Low, Open). Пунктиром выведены разности между WPR (HLOC).