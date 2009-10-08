Смотри, как бесплатно скачать роботов
Советник на индикаторе ZigZag. - эксперт для MetaTrader 4
- 13743
-
Работает отложенными ордерами.
|Символ
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Период
|15 Минут (M15) 2009.04.16 00:15 - 2009.06.04 00:00 (2009.04.01 - 2009.06.04)
|Модель
|Контрольные точки (очень грубый метод, результаты нельзя принимать во внимание)
|Параметры
|____1___="Настройки индикатора ZigZag"; ExtDepth=12; ExtDeviation=5; ExtBackstep=3; ____2___="Время работы советника"; StartHour=0; StartMinute=1; StopHour=23; StopMinute=59; ____3___="Настройки коридора и отступа"; n_pips=5; Min_Corridor=20; Max_Corridor=100; ____4___="Настройки ММ"; Choice_method=true; Risk=0; Lots=0.2; _____5_____="Настройки советника"; Fibo_StopLoss=100; Fibo_TakeProfit=200; MagicNumber=28081975; Slippage=3; NumberOfTry=5; _____6_____="Другие настройки"; Line=false; UseSound=true; NameFileSound="expert.wav"; clDelete=LightBlue; clOpenBuy=LightBlue; clOpenSell=LightCoral; ShowComment=true;
|Баров в истории
|3379
|Смоделировано тиков
|98623
|Качество моделирования
|n/a
|Ошибки рассогласования графиков
|1
|Начальный депозит
|1000.00
|Чистая прибыль
|1245.18
|Общая прибыль
|3073.33
|Общий убыток
|-1828.15
|Прибыльность
|1.68
|Матожидание выигрыша
|32.77
|Абсолютная просадка
|206.00
|Максимальная просадка
|430.82 (20.55%)
|Относительная просадка
|25.00% (270.50)
|Всего сделок
|38
|Короткие позиции (% выигравших)
|17 (47.06%)
|Длинные позиции (% выигравших)
|21 (76.19%)
|Прибыльные сделки (% от всех)
|24 (63.16%)
|Убыточные сделки (% от всех)
|14 (36.84%)
|Самая большая
|прибыльная сделка
|192.00
|убыточная сделка
|-184.00
|Средняя
|прибыльная сделка
|128.06
|убыточная сделка
|-130.58
|Максимальное количество
|непрерывных выигрышей (прибыль)
|5 (665.98)
|непрерывных проигрышей (убыток)
|2 (-304.82)
|Максимальная
|непрерывная прибыль (число выигрышей)
|665.98 (5)
|непрерывный убыток (число проигрышей)
|-304.82 (2)
|Средний
|непрерывный выигрыш
|3
|непрерывный проигрыш
|1
Перевод в безубыток.
