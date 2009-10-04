Автор:

Имя: Саша, mailto: marketadviser@rambler.ru

Индикатор построен в основном окне графика и может использоваться с любым периодом от M1 до D1, начало и конец торгового дня определяет движение рынка и стратегию вхождения на рынок Рис.1.

Рисунок 1 Тенденция рынка

Советы: