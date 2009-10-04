Смотри, как бесплатно скачать роботов
Технический анализ торгового дня - индикатор для MetaTrader 4
Автор:
Имя: Саша, mailto: marketadviser@rambler.ru
Индикатор построен в основном окне графика и может использоваться с любым периодом от M1 до D1, начало и конец торгового дня определяет движение рынка и стратегию вхождения на рынок Рис.1.
Рисунок 1 Тенденция рынка
Советы:
- Точкой отсчёта принят первый календарный день в любом месяце.
- Для использования индикатора необходимо скопировать Twenty four.mq4 в каталог C:\Program Files\ - Терминал - \experts\indicators\...
- Индикатор работает в режиме прошедшего времени и не мешает советникам торговать.
