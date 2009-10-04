CodeBaseРазделы
Индикаторы

Технический анализ торгового дня - индикатор для MetaTrader 4

kuzya
6268
(1)
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров

Автор:

Имя: Саша, mailto: marketadviser@rambler.ru

Индикатор построен в основном окне графика и может использоваться с любым периодом от M1 до D1, начало и конец торгового дня определяет движение рынка и стратегию вхождения на рынок Рис.1.

Рисунок 1 Тенденция рынка

Советы:

  • Точкой отсчёта принят первый календарный день в любом месяце.
  • Для использования индикатора необходимо скопировать Twenty four.mq4 в каталог C:\Program Files\ - Терминал - \experts\indicators\...
  • Индикатор работает в режиме прошедшего времени и не мешает советникам торговать.
