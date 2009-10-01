CodeBaseРазделы
Сессионная торговля - эксперт для MetaTrader 4

Ihor Herasko
Торговля производится при помощи отложенных ордеров Buy Stop и Sell Stop.

Сигналом для установки ордера Buy Stop является закрепление цены ниже нижней границы канала. Под закреплением имеется в виду нахождение цен открытия и закрытия свечи за границами канала. Ценой открытия ордера Buy Stop будет назначена цена, соответствующая нижней границе канала (так как ордера Buy Stop открываются по цене Ask, то к нижней границе необходимо будет прибавить спрэд). Уровень стоп-приказа ордера устанавливается на минимум текущей сессии, из которого вычтена ширина канала. Уровень профита ордера устанавливается на верхнюю границу канала. Если в течение сессии ордер не сработал, то он отменяется.

  Соответственно, сигналом для установки ордера Sell Stop является закрепление цены выше верхней границы канала. Ценой открытия ордера будет цена, соответствующая верхней границе канала. Уровень стоп-приказа устанавливается на максимум текущей сессии, к которому прибавляется ширина канала (закрытие Sell производится по цене Ask, поэтому прибавляется спрэд). Уровень профита ордера устанавливается на нижнюю границу канала (плюс спрэд). Как и в случае с Buy Stop - ордером, если Sell Stop не сработал до конца сессии, то он отменяется.

  Для настройки времени сессий и их продолжительности предназначены параметры: AzianFlatStart, EuropeanFlatStart, AmericanFlatStart, AzianFlatEnd, EuropeanFlatEnd, AmericanFlatEnd. Время указывется в часах.


Наиболее подходящей валютной парой для работы стратегии является EURUSD, период М15, настройки эксперта по умолчанию.


