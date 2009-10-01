CodeBaseРазделы
Сессионная торговля - индикатор для MetaTrader 4

Ihor Herasko
10398
(2)
Внимание! Исправлена ошибка, приводившая к зависанию терминала в тестера, а иногда и онлайн. Индикатор перезалит.

Индикатор специально не отображает границы сессии на азиатской сессии понедельника. Считается, что прошлая неделя имеет слишком слабое влияние на следующую.


Сессионная торговля Сессионная торговля

Стратегия торговли по сессиям (азиатской, европейской и американской)

ChartPlusChart V2 ChartPlusChart V2

Программа для протоколирования фактов появления возможных нерыночных котировок у брокерских компаний

Технический анализ торгового дня Технический анализ торгового дня

Индикатор, позволяет определить тенденцию рынка, оценить степень риска и определить стратегию вхождения на рынок

TradeProtector-1.0 Автоматический СтопЛосс и пропорциональный Трейлинг стоп TradeProtector-1.0 Автоматический СтопЛосс и пропорциональный Трейлинг стоп

Советник установит начальный StopLoss (если Вы не сделали этого), и пропорциональный Трейлинг Стоп после достижения предустановленного значения прибыли.