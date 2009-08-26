CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Библиотеки

Библиотека Optimatic - библиотека для MetaTrader 4

Stanislav Korotky
Просмотров:
6499
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Некоторое время назад на mql4.com была опубликована замечательная статья - Визуальная оптимизация прибыльности индикаторов и сигналов Сергея Кравчука. Приведенный в ней "индикаторный оптимизатор" позволяет наглядно тестировать выбранную систему сигналов в ручном режиме. Поскольку индикатор пересчитывается только по приходу нового тика, а оптимизацией параметров торговых систем часто приходится заниматься в выходные дни, когда тиков нет, мне пришлось переделать индикатор в скрипт - OptiRunner, который доступен для скачивания там же - в комментариях к указанной статье. Он то и послужил отправной точкой в разработке новой библиотеки - Optimatic.

Прежде чем перейти к описанию Optimatic, хотелось бы обратить внимание на следующее. Оптимизация с помощью индикатора IndicatorOptimizer или скрипта OptiRunner, на мой взгляд, имеет только одно преимущество перед встроенным тестером МетаТрейдера - это визуализация виртуальных сделок на лету, в процессе изменения параметров. Но проблема-то в том, что параметры приходится подбирать вручную, и здесь уже встроенный тестер гораздо удобнее в плане анализа получающихся торговых показателей на целом массиве параметров. Таким образом, мы приходим к тому, что ручная оптимизация хороша для выработки торговой стратегии, а для её последующего каждодневного использования нужно нечто иное. В принципе хотелось бы иметь инструмент, который по аналогии с тестером автоматически подбирает параметры для эксперта в процессе его работы. Именно для этих целей и служит OptimaticLib.

Рассмотрим обычный сценарий. Имеется какая-либо торговая стратегия, например, такой простейший алгоритм как пересечение двух разнопериодных "машек". Она реализована для демонстрации в приложенном эксперте MADemo-OptiBot. Посмотрим, как такая система вела бы себя в мае 2009 по EURUSD на H1, с периодами 10 и 15, которые исходя из каких-то исторических соображений были посчитаны подходящими:


Мы видим убыток. Полностью весь отчет MADemo-OptiBot-disabled (вместе с отчетами для других настроек) можно найти в приложенном архиве. Для работы эксперта в данном режиме, с отключенной библиотекой Optimatic, нужно параметру UseOptimatic поставить значение false.

Допустим у нас есть машина времени, и мы можем, заглянув в будущее, прогнать встроенную оптимизацию МетаТрейдера по данному месяцу. В результате получим лучшие величины параметров - 18 и 35:


ПроходПрибыльВсего сделокПрибыльностьМатожидание выигрышаПросадка $Просадка %
271812.38133.5862.49357.7424.80
269796.84133.8361.30358.6025.37
241768.96143.0554.93378.9426.19

Подставив их в эксперт, получим за май месяц действительно 812 долларов прибыли:


Будем считать эту величину максимальным выигрышем, возможным при стандартном подходе, несмотря на всю нечестность заглядывания в будущее.

Теперь переключим параметр UseOptimatic в эксперте в значение true и вернемся назад в начало мая. Для этого поставим периоды снова равными 10 и 15, а все остальные параметры оставим по-умолчанию. При включенной библиотеке эксперт будет анализировать на истории глубиной StartBar баров все сочетания периодов "машек" от двух указаных до плюс-минус Variation процентов (равно 50% по-умолчанию). И для каждого сочетания рассчитываются показатели прибыльности, просадки и другие (по аналогии с тем, как это делается в OptiRunner), после чего выбирается сочетание с лучшими показателями, отвечающее набору заданных ограничений. Повторный анализ проводится каждый OptimaticPeriod период (по умолчанию 1440), т.е. смена периодов может происходить в мае с началом каждых суток. Полный перечень параметров библиотеки Optimatic приведен чуть ниже. Посмотрим, какой результат получится при включенной оптимизации на лету:


Итог - 926 долларов - лучше, чем в случае с оптимизацией на месяц вперед, а просадка - меньше.

Таким образом, библиотека яко-бы может обеспечить хорошую прибыль за счет оперативной оптимизации. Может, но не гарантирует, поскольку оптимизация выполняется, как и в случае со встроенным оптимизатором, на прошлых данных, и любые изменения в рынке способны за достаточно короткий период времени (меньший чем OptimaticPeriod) нарушить оптимальность настроек, и более того, если изменения будут происходить все время, Optimatic не будет успевать подстраиваться под них на нескольких отрезках времени подряд. Тестирование библиотеки выявило проблемы как с выбором глубины истории, так и обобщенных критериев оценки пригодности наборов параметров среди формально прибыльных обширных областей в пространстве оптимизации. В частности, использование библиотеки с различными системами сигналов, на различных таймфреймах и инструментах позволило заключить, что она, в нынешнем варианте, скорее демонстрирует минимизацию потерь, нежели максимизацию прибыли.

Параметры библиотеки Optimatic:

  • Variation - процент отклонения параметров от центральных значений (передаются в библиотеку с помощью специальной функции, об этом чуть ниже);
  • MaxDimension - максимальное количество шагов по каждому из параметров между пограничными -50% и +50%; если 0 - то ограничений на размер оптимизируемого многомерного массива параметров нет;
  • MinProfitFactor - минимальное требуемое значение профит-фактора для того, чтобы набор параметров, позволивший его получить, считался приемлемым;
  • MinProfitLossRatio - минимальное требуемое соотношение количеств выигрышей и проигрышей для того, чтобы набор параметров, позволивший его получить, считался приемлемым;
  • DrawdownLimit - минимальная допустимая просадка, проценты;
  • MaxProfitDisbalance - максимальный допустмый дисбаланс в прибыли, т.е. доля максимальной выигрывшей сделки в общей прибыли;
  • MinCntProfit - минимальной требуемое количество выигрышей в день;
  • MaxLossSeries - максимальная допустимая длина серии проигрышей;
  • StartBar - глубина истории в барах, на которой проводится оптимизация;
  • MultiSignal - если true, оценивает повторные однотипные сигналы, например, параллельные покупки и продажи; если false - то виртуальная сделка покупки и продажи может быть одновременно только одна;
  • PrintDetails - выводит подробный лог с объяснением, какие параметры были отброшены и по каким критериям;
  • KeepLastGoodResults - если на очередном периоде оптимизации не находится хороших параметров, то можно взять последние найденные значения из предыдущего периода - для этого необходимо установить KeepLastGoodResults в true;
  • OptimaticPeriod - период, через который библиотека должна запускаться на переоптимизацию параметров (день, неделя, месяц);
  • TP - уровень профита в пунктах; если 0 - стратегия не использует выход по тейку, а только по сигналам;
  • SL - уровень стоп-лосса в пунктах; если 0 - стратегия не использует выход по стоп-лоссу, а только по сигналам;
  • UseOptimapic - включение/отключение библиотеки в эксперте; когда запускается встроенный оптимизатор, OptimaticLic автоматически выключается.

В ходе оптимизации библиотека находит набор параметров с наибольшим профит-фактором и минимальной просадкой из тех, что удовлетворяют всем прочим ограничениям.

Для того, чтобы встроить библиотеку в эксперт, используется двунаправленный программный интерфейс: функции, которые определены в библиотеке и вызываются из эксперта, а также функции, которые следует определить в эксперте, т.к. их будет вызывать Optimatic.

Программный интерфейс OptimaticLib:

  • int optilibinit(int MaxParams) - вызывается из функции init эксперта с указанием числа оптимизируемых параметров;
  • bool optilibisaverage() - возвращает логический признак того, что последние полученные из библиотеки оптимальные значения параметров были получены усреднением из нескольких других значений с одинаковыми показателями; эксперт может не "доверять" таким параметрам, если "захочет";
  • bool optilibistime() - возвращает признак того, что настало время запуска очередной оптимизации;
  • int optilibstart() - непосредственно выполнение оптимизации параметров;
  • void optilibgetresults(double &result[]) - получение значений оптимизированных параметров;
  • void optilibbanlastresults(bool Reset = false) - позволяет запретить библиотеке выбирать последний предложенный ею набор параметров как оптимальный, для чего эксперт должен вызвать эту функцию с параметром false (или без параметра, т.к. false - значение по-уиолчанию); имеет смысл вызывать, если на практике параметры оказались плохими; если в функцию передано значени true, то запрет на последние параметры снимается; поскольку запрет накладывается только на один набор параметров, данная функция может быть малоэффективной: например, если на каком-то периоде предложенные значения 1 и 10 были помечены как запрещенные, то на следующем периоде библиотека вернет близкие 2 и 9, которые в свою очередь будут запрещены, что автоматически разрешит снова значения 1 и 10; иными словами, функционал наложения запрета на конкретные значения параметров пока реализован в сильно упрощенном виде.

Программный интерфейс эксперта с поддержкой OptimaticLib - для общности предлагается все такие эксперты называть с суффиксом -OptiBot:

  • void OptimaticCallback(int bar, bool &_BuySignal, bool &_SellSignal, bool &_BuyExitSignal, bool &_SellExitSignal) - процедура вычисления сигналов на баре bar;
  • void OptimaticOnInitParams(double &Params[]) - процедура для передачи в библиотеку начальных (центральных) значений оптимизируемых параметров, вокруг которых в диапазоне плюс/минус Variation процентов будет производиться оптимизация;
  • void OptimaticOnSetParams(double InParams[]) - вызывается библиотекой после того, как оптимизация проведены; передает полученные в ходе оптимизации значения;

Среди приложенных файлов находится шаблон Demo-OptiBot.mqt (в силу ограничений сайта, файлы с расширением mqt не могут публиковаться, поэтому шаблон был переименован в mq4, и его следует после скачивания переименовать обратно в mqt, разместив в папке templates), в котором все необходимые функции уже определены и общая логика кода учитывает возможность включения/отключения библиотеки. Все, что нужно дописать в шаблоне, это внутренности функции определения торговых сигналов и функций передачи наборов параметров в и из библиотеки.

Остальные нюансы реализации и использования библиотеки можно подчерпнуть из исходного кода.

Следует иметь в виду, что Optimatic является экспериментальной библиотекой (это даже не бета-версия, а демонстрация концепции). Использование Optimatic в реальных торговых системах не рекомендуется. И даже в том случае, если библиотека перейдет со временем в более зрелую стадию, она не может претендовать на звание грааля, поскольку в ней, фактически, проблема выбора параметров торговой системы перерождается в проблему выбора метапараметров оптимизатора. Эта задача не легче, а скорее всего, сложнее, чем исходная. Как её упростить и получить гарантированную прибыль при любых изменениях на рынке - это направление для дальнейших исследований.

Библиотека OptimaticLib использует библиотеку BreakPoint.dll для вывода прогресс-индикатора во время каждого цикла оптимизации.

Точка остановки, пауза и прогресс-индикатор Точка остановки, пауза и прогресс-индикатор

Библиотека содержит 3 простых функции для отладки и контроля за ходом выполнения MQL4.

Price Channel Price Channel

Индикатор ценового канала. Рисует линию максимумов и минимумов за последние N дней. Ранее похожий индикатор уже был опубликован. Этот отличается тем, что позволяет задать нужный таймфрейм и разный период для верхней и нижней линии.

Библиотека статистических функций Statistica.mqh Библиотека статистических функций Statistica.mqh

Данная библиотека состоит из 40 функций, которые могут помочь в статистических вычислениях.

History Downloader History Downloader

Советник (+индикатор) для загрузки истории котировок текущего инструмента и ТФ