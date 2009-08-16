В основу данного индикатора легла гипотеза:

Если подряд идут три волны с одинаковым периодом, существует высокая вероятность появления четвертой.



Принцип работы индикатора:

Стоится ряд окон с фиксированном правым краем (extern shift) и последовательно уменьшающимся левым (extern T) с шагом 1 бар В каждом окне снимается спектр амплитуд При наличии ярко выраженной гармоники № 3 (с периодом T/3) она продлевается в будущее на 1 период Суммируются все найденные гармоники и строится прогноз

Чем больше стартовое окно, тем дольше идет рассчет, но и тем точнее будет прогноз

Индикатор рассчитывает только 1 раз, стоит защита от новых тика и бара



Входные параметры:

T - максимальный размер окна, с которого начинается поиск shift - сдвиг прогноза относительно 0-го бара, для оценки качества прогнозов на истории showprofit - отображение динамики баланса при воображаемой торговле по прогнозу

alert - вывод периодов гармоник, формирующих прогноз





Сразу оговорюсь, что индикатор носит исследовательский характер, красивых картинок в разы меньше чем некрасивых, сбор статистики только в процессе.