Динамический экстраполятор на основе преобразований Фурье - индикатор для MetaTrader 4
В основу данного индикатора легла гипотеза:
Если подряд идут три волны с одинаковым периодом, существует высокая вероятность появления четвертой.
Принцип работы индикатора:
- Стоится ряд окон с фиксированном правым краем (extern shift) и последовательно уменьшающимся левым (extern T) с шагом 1 бар
- В каждом окне снимается спектр амплитуд
- При наличии ярко выраженной гармоники № 3 (с периодом T/3) она продлевается в будущее на 1 период
- Суммируются все найденные гармоники и строится прогноз
- Чем больше стартовое окно, тем дольше идет рассчет, но и тем точнее будет прогноз
- Индикатор рассчитывает только 1 раз, стоит защита от новых тика и бара
Входные параметры:
- T - максимальный размер окна, с которого начинается поиск
- shift - сдвиг прогноза относительно 0-го бара, для оценки качества прогнозов на истории
- showprofit - отображение динамики баланса при воображаемой торговле по прогнозу
- alert - вывод периодов гармоник, формирующих прогноз
Сразу оговорюсь, что индикатор носит исследовательский характер, красивых картинок в разы меньше чем некрасивых, сбор статистики только в процессе.
