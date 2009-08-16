CodeBaseРазделы
Индикаторы

Динамический экстраполятор на основе преобразований Фурье - индикатор для MetaTrader 4

В основу данного индикатора легла гипотеза:

Если подряд идут три волны с одинаковым периодом, существует высокая вероятность появления четвертой.

Принцип работы индикатора:

  1. Стоится ряд окон с фиксированном правым краем (extern shift) и последовательно уменьшающимся левым (extern T) с шагом 1 бар
  2. В каждом окне снимается спектр амплитуд
  3. При наличии ярко выраженной гармоники № 3 (с периодом T/3) она продлевается в будущее на 1 период
  4. Суммируются все найденные гармоники и строится прогноз
  • Чем больше стартовое окно, тем дольше идет рассчет, но и тем точнее будет прогноз
  • Индикатор рассчитывает только 1 раз, стоит защита от новых тика и бара

Входные параметры:

  1. T - максимальный размер окна, с которого начинается поиск
  2. shift - сдвиг прогноза относительно 0-го бара, для оценки качества прогнозов на истории
  3. showprofit - отображение динамики баланса при воображаемой торговле по прогнозу
  4. alert - вывод периодов гармоник, формирующих прогноз


Сразу оговорюсь, что индикатор носит исследовательский характер, красивых картинок в разы меньше чем некрасивых, сбор статистики только в процессе.


Matrix_Solve_lib Matrix_Solve_lib

Транспонирование , Умножение двух Матриц, Определитель, Обращение Матрицы, Вычиление Минора и Алгебраического Дополнения.

Индикатор осцилятор тренда Индикатор осцилятор тренда

Отображает процентное состояние тренда

Tengri 1.4 Tengri 1.4

Мартингейл торгующий в две руки.

Altarius_2Stoh_v6_6 Altarius_2Stoh_v6_6

Советник основан на двух стохастиках приблизительно с одинаковыми значениями, но с разным периодом.