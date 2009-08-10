Ставь лайки и следи за новостями
KRI Метод Каири (Kairi) - индикатор для MetaTrader 4
KRI - ближе по способу применения к Momentum. Колеблется около нуля, но при более широкой амплитуде колебаний.
Рекомендуемый порядок - 13.
KRI можно применять на лубом тайм-фрейме. Это один из самых простых осцилляторов.
При постороении данного индикатора рассчитывается отклонение цены от ее простого скользящего среднего, а результат выражается в процентах от среднего.
В том случае, когда движение цен не имеет ярко выраженного тренда, болшьшая положительная величина индикатора KRI свидетельствует о завышенной цене и дает рекомендацию к продаже. Большая отрицательная величина - это рекомендация к покупке.
При выраженном тренде, в силу отставания во времени скользящей средней от текущего значения цены, величина KRI будет принимать устойчивые положительные значения при тренде вверх и устойчивые отрицательные - при тренде вниз. Следовательно, если значения индикатора долгое время не меняют знака, его можно использовать как индикатор тренда.
Дополнительным сигналом является также бычье расхождение и медвежье схождение индикатора с ценой.
Библиотека содержит ряд функций для получения дополнительной информации о финансовых инструментах, загруженных в торговый терминал.s-ReConnect.mq4
Скрипт следит за соединением с сервером ДЦ и если оно пропало, то пытается пересканировать серверы, если связь не восстановилась, то переподключает аккаунт.
Индикатор добавляет на график линии для SL и цены открытия. При изменении положения линий показывает рекомендуемый лот для открытия позиции, в зависимости от размера SL.Previous Day Effect
Главным принципом советника "Влияние предыдущего дня" является простая и старая как мир идея торговли в сторону пробития предыдущего дня. В качестве точной точки входа используется свечной анализ на более мелком таймфрейме.