Индикаторы

KRI Метод Каири (Kairi) - индикатор для MetaTrader 4

KRI - ближе по способу применения к Momentum. Колеблется около нуля, но при более широкой амплитуде колебаний.

Рекомендуемый порядок - 13.

KRI можно применять на лубом тайм-фрейме. Это один из самых простых осцилляторов.

При постороении данного индикатора рассчитывается отклонение цены от ее простого скользящего среднего, а результат выражается в процентах от среднего.

В том случае, когда движение цен не имеет ярко выраженного тренда, болшьшая положительная величина индикатора KRI свидетельствует о завышенной цене и дает рекомендацию к продаже. Большая отрицательная величина - это рекомендация к покупке.

При выраженном тренде, в силу отставания во времени скользящей средней от текущего значения цены, величина KRI будет принимать устойчивые положительные значения при тренде вверх и устойчивые отрицательные - при тренде вниз. Следовательно, если значения индикатора долгое время не меняют знака, его можно использовать как индикатор тренда.

Дополнительным сигналом является также бычье расхождение и медвежье схождение индикатора с ценой.

