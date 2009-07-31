CodeBaseРазделы
Индикаторы

CCI_arrow - индикатор для MetaTrader 4

Andre
Просмотров:
6544
Опубликован:
Обновлен:
Автор:

Rotty

Очередная попытка войти в рынок на откате

period_cci1 - период быстрого CCI

period_cci2 - период медленного CCI

Control - значение быстрого индикатора ССI преодоление которого вызывает желание ввалиться в рынок

DI - растояние на котором будет рисоваться стрелка

Я бы рекомендовал вход стоп-ордером а не рыночным.



