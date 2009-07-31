Ставь лайки и следи за новостями
CCI_arrow - индикатор для MetaTrader 4
Просмотров:
- 6544
Опубликован:
Обновлен:
Автор:
Rotty
Очередная попытка войти в рынок на откате
period_cci1 - период быстрого CCI
period_cci2 - период медленного CCI
Control - значение быстрого индикатора ССI преодоление которого вызывает желание ввалиться в рынок
DI - растояние на котором будет рисоваться стрелка
Я бы рекомендовал вход стоп-ордером а не рыночным.
Советник работает на положительном локеimpulsmodify.mq4
Индикатор по импульсной системе А.Элдера с комментариями по порядку обращения к параметрам из советника.
Закрывает ордера при пересечении определенной границы прибыли или убыка, полезен если Вы ушли на работу.Oops v0.1
Советник только для тестирования!!! Просто каждый день при открытии новой дневной свечи устанавливает 2 отложенных ордера на покупку и продажу на расстоянии Delta от цены открытия дневного бара.