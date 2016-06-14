CodeBaseРазделы
Советники

jMasterRSX v1 by jirimac - эксперт для MetaTrader 4

jirimac | Russian English
Просмотров:
9193
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Оригинал: jMasterRSXv1.mq4 by jirimac

Отредактирован другими пользователями: jMasterRSXv1C.mq4 и новая обновленная версия jMasterRSXv1D от Pipster

Прочитайте пожалуйста комментарии внутри файла mq4.

Спасибо за то, что опубликовали свои редакции этого кода.


Бэктест проведен на данных с 01.01.2009 по время публикации кода.


Этот эксперт использует индикатор RSX, так что вам потребуется загрузить обе этих программы и расположить их в корректных папках на вашем компьютере.

ОН разработан для пары EURUSD и работает с того момента, как вы перетаскиваете его на график.

Пожалуйста, смело улучшайте и редактируйте код, после чего публикуйте свои дополнения, чтобы мы все смогли оценить их.


Инструкции:

Когда вы распакуете архив, вы получите два файлаjMasterRSXv1 и RSX)

1. Расположите RSX.mq4 в папку ..experts\indicators

2. Поместите jMasterRSXv1.mq4 в папку ..experts

3. Откройте ваш Script Editor и скомпилируйте оба файла.


Удачной торговли!


Отредактировано Pipster

jMasterRSXv1C.mq4

Бэктест:



Это обновленная версия от Pipster, которая называется jMasterRSXv1D.


