Оригинал: jMasterRSXv1.mq4 by jirimac

Отредактирован другими пользователями: jMasterRSXv1C.mq4 и новая обновленная версия jMasterRSXv1D от Pipster

Прочитайте пожалуйста комментарии внутри файла mq4.

Спасибо за то, что опубликовали свои редакции этого кода.





Бэктест проведен на данных с 01.01.2009 по время публикации кода.





Этот эксперт использует индикатор RSX, так что вам потребуется загрузить обе этих программы и расположить их в корректных папках на вашем компьютере.

ОН разработан для пары EURUSD и работает с того момента, как вы перетаскиваете его на график.

Пожалуйста, смело улучшайте и редактируйте код, после чего публикуйте свои дополнения, чтобы мы все смогли оценить их.





Инструкции:

Когда вы распакуете архив, вы получите два файлаjMasterRSXv1 и RSX)

1. Расположите RSX.mq4 в папку ..experts\indicators

2. Поместите jMasterRSXv1.mq4 в папку ..experts

3. Откройте ваш Script Editor и скомпилируйте оба файла.





Удачной торговли!





Отредактировано Pipster

jMasterRSXv1C.mq4

Бэктест:









Это обновленная версия от Pipster, которая называется jMasterRSXv1D.