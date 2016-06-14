Ставь лайки и следи за новостями
jMasterRSX v1 by jirimac - эксперт для MetaTrader 4
- 9193
-
Оригинал: jMasterRSXv1.mq4 by jirimac
Отредактирован другими пользователями: jMasterRSXv1C.mq4 и новая обновленная версия jMasterRSXv1D от Pipster
Прочитайте пожалуйста комментарии внутри файла mq4.
Спасибо за то, что опубликовали свои редакции этого кода.
Бэктест проведен на данных с 01.01.2009 по время публикации кода.
Этот эксперт использует индикатор RSX, так что вам потребуется загрузить обе этих программы и расположить их в корректных папках на вашем компьютере.
ОН разработан для пары EURUSD и работает с того момента, как вы перетаскиваете его на график.
Пожалуйста, смело улучшайте и редактируйте код, после чего публикуйте свои дополнения, чтобы мы все смогли оценить их.
Инструкции:
Когда вы распакуете архив, вы получите два файлаjMasterRSXv1 и RSX)
1. Расположите RSX.mq4 в папку ..experts\indicators
2. Поместите jMasterRSXv1.mq4 в папку ..experts
3. Откройте ваш Script Editor и скомпилируйте оба файла.
Удачной торговли!
Отредактировано Pipster
jMasterRSXv1C.mq4
Бэктест:
Это обновленная версия от Pipster, которая называется jMasterRSXv1D.
