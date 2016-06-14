Отображение точек пересечения RSI различных периодов.

RSI_Strike(AM)

Очень понравилась наглядность с которой уважаемый fxxx дал комментарий к RSI_Strike(AM). Думаю, многим понравится не таскать базовые индикаторы из окна навигатора на график, а сделать все за один раз :) Поэтому я добавил код Multi_RSI(AM). Звания отдельного индикатора данный код вряд ли заслуживает, но как наглядное пособие вполне годится.

Multi_RSI(AM)