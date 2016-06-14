Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
RSI_Strike(AM) - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 12091
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Отображение точек пересечения RSI различных периодов.
RSI_Strike(AM)
Очень понравилась наглядность с которой уважаемый fxxx дал комментарий к RSI_Strike(AM). Думаю, многим понравится не таскать базовые индикаторы из окна навигатора на график, а сделать все за один раз :) Поэтому я добавил код Multi_RSI(AM). Звания отдельного индикатора данный код вряд ли заслуживает, но как наглядное пособие вполне годится.
Multi_RSI(AM)
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/9053
NDA_e
Индикатор, позволяющий визуально и на слух контролировать скорость прохождения тика и их объемыOrder Management for EA development - Beta 1
Скрипт, управляющий отсылкой ордеров из советника
Хайкен Аши
Хайкен АшиjMasterRSX v1 by jirimac
RSX на множественных таймфреймах для EURUSD