RSI_Strike(AM) - индикатор для MetaTrader 4

Andrey | Russian English
12091
(17)
Отображение точек пересечения RSI различных периодов.

RSI_Strike(AM)

Очень понравилась наглядность с которой уважаемый fxxx дал комментарий к RSI_Strike(AM). Думаю, многим понравится не таскать базовые индикаторы из окна навигатора на график, а сделать все за один раз :) Поэтому я добавил код Multi_RSI(AM). Звания отдельного индикатора данный код вряд ли заслуживает, но как наглядное пособие вполне годится.

Multi_RSI(AM)

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/9053

