Индикаторы

NDA_e - индикатор для MetaTrader 4

Iurii Tokman | Russian English
Просмотров:
7289
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
Индикатор, позволяющий визуально и на слух контролировать скорость прохождения тиков и их объемы



Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/9049

