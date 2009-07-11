CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

FT_CCI - эксперт для MetaTrader 4

Юрий
Просмотров:
8406
Рейтинг:
(7)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Опубликовал:

manowar72

Автор:

Журнал для трейдеров ForTrader.Ru

Параметры советника:

Если индикатор пересекает уровень (200) сверху вниз, то открывается sell-ордер и закрываются все buy-ордера,если индикатор не дойдя до уровня (-200) опять пересекает уровень (200) сверху вниз, то открывается ещё один ордер sell, и так пока не будет пересечения уровня (-200) снизу вверх (тогда закрываются все ордера sell и открывается ордер buy).

Изменяемые параметры:

Размер лота
Период и уровни CCI


Советы:

  • Set файл с рабочими параметрами можно загрузить здесь.

Версии:

0.2 - закрываются открытые сделки на обратном пересечении

0.3 - корректная работа на всех моделях тестирования;

Orders_Closer Orders_Closer

Простой советник, которые закрывает ордера (отложенники тоже) при достижении уровня, указанного вами, с учетом проскальзывания

Fractal Levels Fractal Levels

индикатор фрактальных уровней

NDA NDA

Индикатор визуального и звукового контроля скорости и размера приходящего тика.

ytg_Zodiac_V0 ytg_Zodiac_V0

Астрологический индикатор. Знаки зодиака. Текущий знак.