Параметры советника:

Если индикатор пересекает уровень (200) сверху вниз, то открывается sell-ордер и закрываются все buy-ордера,если индикатор не дойдя до уровня (-200) опять пересекает уровень (200) сверху вниз, то открывается ещё один ордер sell, и так пока не будет пересечения уровня (-200) снизу вверх (тогда закрываются все ордера sell и открывается ордер buy).

Изменяемые параметры:

Размер лотаПериод и уровни CCI

Советы:

Set файл с рабочими параметрами можно загрузить здесь.

Версии:

0.2 - закрываются открытые сделки на обратном пересечении

0.3 - корректная работа на всех моделях тестирования;