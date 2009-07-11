Ставь лайки и следи за новостями
FT_CCI - эксперт для MetaTrader 4
Просмотров: 8406
- 8406
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Опубликовал:
Автор:Журнал для трейдеров ForTrader.Ru
Параметры советника:
Если индикатор пересекает уровень (200) сверху вниз, то открывается sell-ордер и закрываются все buy-ордера,если индикатор не дойдя до уровня (-200) опять пересекает уровень (200) сверху вниз, то открывается ещё один ордер sell, и так пока не будет пересечения уровня (-200) снизу вверх (тогда закрываются все ордера sell и открывается ордер buy).
Изменяемые параметры:Размер лота
Период и уровни CCI
Советы:
- Set файл с рабочими параметрами можно загрузить здесь.
Версии:
0.2 - закрываются открытые сделки на обратном пересечении
0.3 - корректная работа на всех моделях тестирования;
