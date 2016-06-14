Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
NirvamanImax - эксперт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 6326
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
|Символ
|EURUSD (Евро vs. доллар США)
|Период
|1 минута (M1) 2009.06.15 00:00 - 2009.06.19 23:00 (2009.06.14 - 2009.06.20)
|Модель
|Каждый тик (самый точный метод, который учитывает все доступные последние таймфреймы).
|Параметры
|lots=0.1; mn=555; tp=40; sl=18; periodos=3; tiempoCierre=24900;
|Баров в истории
|7855
|Смоделировано тиков
|73060
|Качество моделирования
|25.00%
|Несовместимые с графиком ошибки
|0
|Начальный депозит
|1000.00
|Чистая прибыль
|745.12
|Общая прибыль
|1257.12
|Общий убыток
|-512.00
|Прибыльность
|2.46
|Матожидание выигрыша
|12.22
|Абсолютная просадка
|15.00
|Максимальная просадка
|99.00 (6.36%)
|Относительная просадка
|6.40% (81.00)
|Всего сделок
|61
|Короткие позиции (% выигравших)
|30 (60.00%)
|Длинные позиции (% выигравших)
|31 (54.84%)
|Прибыльные сделки (% от всех)
|35 (57.38%)
|Убыточные сделки (% от всех)
|26 (42.62%)
|Самая большая
|прибыльная сделка
|38.00
|убыточная сделка
|-20.00
|Средний
|прибыльная сделка
|35.92
|убыточная сделка
|-19.69
|Макс.
|непрерывных выигрышей (прибыль)
|4 (151.78)
|непрерывных проигрышей (убыток)
|4 (-80.00)
|Максимальная
|непрерывная прибыль (число выигрышей)
|151.78 (4)
|непрерывный убыток (число проигрышей)
|-80.00 (4)
|Средний
|непрерывный выигрыш
|3
|непрерывный проигрыш
2
|#
|Время
|Тип
|Ордер
|Размер
|Цена
|S / L
|T / P
|Прибыль
|Баланс
|1.
|2009.06.15 00:17
|продажа
|1.
|0.10
|1.3989
|1.4009
|1.3951
|2
|2009.06.15 06:35
|t/p
|1.
|0.10
|1.3951
|1.4009
|1.3951
|38.00
|1038.00
|3
|2009.06.15 07:07
|продажа
|2
|0.10
|1.3955
|1.3975
|1.3917
|4
|2009.06.15 08:52
|t/p
|2
|0.10
|1.3917
|1.3975
|1.3917
|38.00
|1076.00
|5
|2009.06.15 09:06
|продажа
|3
|0.10
|1.3906
|1.3926
|1.3868
|6
|2009.06.15 10:47
|t/p
|3
|0.10
|1.3868
|1.3926
|1.3868
|38.00
|1114.00
|7
|2009.06.15 11:00
|продажа
|4
|0.10
|1.3870
|1.3890
|1.3832
|8
|2009.06.15 11:17
|s/l
|4
|0.10
|1.3890
|1.3890
|1.3832
|-20.00
|1094.00
|9
|2009.06.15 11:22
|покупка
|5
|0.10
|1.3889
|1.3869
|1.3927
|10
|2009.06.15 11:31
|s/l
|5
|0.10
|1.3869
|1.3869
|1.3927
|-20.00
|1074.00
|11
|2009.06.15 11:46
|продажа
|6
|0.10
|1.3881
|1.3901
|1.3843
|12
|2009.06.15 14:05
|t/p
|6
|0.10
|1.3843
|1.3901
|1.3843
|38.00
|1112.00
|13
|2009.06.15 14:09
|покупка
|7
|0.10
|1.3844
|1.3824
|1.3882
|14
|2009.06.15 15:57
|t/p
|7
|0.10
|1.3882
|1.3824
|1.3882
|38.00
|1150.00
|15
|2009.06.15 16:13
|покупка
|8
|0.10
|1.3875
|1.3855
|1.3913
|16
|2009.06.15 16:35
|s/l
|8
|0.10
|1.3855
|1.3855
|1.3913
|-20.00
|1130.00
|17
|2009.06.15 16:42
|продажа
|9
|0.10
|1.3848
|1.3868
|1.3810
|18
|2009.06.15 18:00
|t/p
|9
|0.10
|1.3810
|1.3868
|1.3810
|38.00
|1168.00
|19
|2009.06.15 18:20
|продажа
|10
|0.10
|1.3798
|1.3818
|1.3760
|20
|2009.06.15 19:29
|t/p
|10
|0.10
|1.3760
|1.3818
|1.3760
|38.00
|1206.00
|21
|2009.06.15 19:32
|покупка
|11
|0.10
|1.3773
|1.3753
|1.3811
|22
|2009.06.16 02:27
|закрытие
|11
|0.10
|1.3791
|1.3753
|1.3811
|18.00
|1224.00
|23
|2009.06.16 02:43
|продажа
|12
|0.10
|1.3788
|1.3808
|1.3750
|Торговля
|2009.06.16 03:29
|t/p
|12
|0.10
|1.3750
|1.3808
|1.3750
|38.00
|1262.00
|25
|2009.06.16 03:57
|продажа
|13
|0.10
|1.3765
|1.3785
|1.3727
|26
|2009.06.16 04:48
|s/l
|13
|0.10
|1.3785
|1.3785
|1.3727
|-20.00
|1242.00
|27
|2009.06.16 05:23
|продажа
|14
|0.10
|1.3809
|1.3829
|1.3771
|28
|2009.06.16 08:21
|s/l
|14
|0.10
|1.3829
|1.3829
|1.3771
|-20.00
|1222.00
|29
|2009.06.16 08:28
|покупка
|15
|0.10
|1.3840
|1.3820
|1.3878
|30-
|2009.06.16 08:38
|s/l
|15
|0.10
|1.3820
|1.3820
|1.3878
|-20.00
|1202.00
|31
|2009.06.16 08:42
|покупка
|16
|0.10
|1.3826
|1.3806
|1.3864
|32
|2009.06.16 10:20
|t/p
|16
|0.10
|1.3864
|1.3806
|1.3864
|38.00
|1240.00
|33
|2009.06.16 11:08
|покупка
|17
|0.10
|1.3857
|1.3837
|1.3895
|34
|2009.06.16 12:00
|t/p
|17
|0.10
|1.3895
|1.3837
|1.3895
|38.00
|1278.00
|35
|2009.06.16 12:06
|продажа
|18
|0.10
|1.3908
|1.3928
|1.3870
|36
|2009.06.16 13:16
|t/p
|18
|0.10
|1.3870
|1.3928
|1.3870
|38.00
|1316.00
|37
|2009.06.16 13:51
|продажа
|19
|0.10
|1.3887
|1.3907
|1.3849
|38
|2009.06.16 14:11
|s/l
|19
|0.10
|1.3907
|1.3907
|1.3849
|-20.00
|1296.00
|39
|2009.06.16 14:25
|покупка
|20
|0.10
|1.3894
|1.3874
|1.3932
|40
|2009.06.16 15:31
|t/p
|20
|0.10
|1.3932
|1.3874
|1.3932
|38.00
|1334.00
|41
|2009.06.16 15:35
|продажа
|21
|0.10
|1.3910
|1.3930
|1.3872
|42
|2009.06.16 16:26
|t/p
|21
|0.10
|1.3872
|1.3930
|1.3872
|38.00
|1372.00
|43
|2009.06.16 16:31
|покупка
|22
|0.10
|1.3877
|1.3857
|1.3915
|44
|2009.06.16 16:57
|s/l
|22
|0.10
|1.3857
|1.3857
|1.3915
|-20.00
|1352.00
|45
|2009.06.16 17:08
|продажа
|23
|0.10
|1.3868
|1.3888
|1.3830
|46
|2009.06.16 17:38
|s/l
|23
|0.10
|1.3888
|1.3888
|1.3830
|-20.00
|1332.00
|47
|2009.06.16 18:19
|продажа
|Торговля
|0.10
|1.3907
|1.3927
|1.3869
|48
|2009.06.16 19:33
|t/p
|Торговля
|0.10
|1.3869
|1.3927
|1.3869
|38.00
|1370.00
|49
|2009.06.16 19:47
|продажа
|25
|0.10
|1.3858
|1.3878
|1.3820
|50
|2009.06.17 02:09
|t/p
|25
|0.10
|1.3820
|1.3878
|1.3820
|37.78
|1407.78
|51
|2009.06.17 02:28
|покупка
|26
|0.10
|1.3820
|1.3800
|1.3858
|52
|2009.06.17 06:44
|t/p
|26
|0.10
|1.3858
|1.3800
|1.3858
|38.00
|1445.78
|53
|2009.06.17 06:53
|покупка
|27
|0.10
|1.3870
|1.3850
|1.3908
|54
|2009.06.17 09:27
|t/p
|27
|0.10
|1.3908
|1.3850
|1.3908
|38.00
|1483.78
|55
|2009.06.17 09:35
|покупка
|28
|0.10
|1.3914
|1.3894
|1.3952
|56
|2009.06.17 10:13
|s/l
|28
|0.10
|1.3894
|1.3894
|1.3952
|-20.00
|1463.78
|57
|2009.06.17 10:25
|продажа
|29
|0.10
|1.3900
|1.3920
|1.3862
|58
|2009.06.17 10:46
|s/l
|29
|0.10
|1.3920
|1.3920
|1.3862
|-20.00
|1443.78
|59
|2009.06.17 10:50
|продажа
|30-
|0.10
|1.3908
|1.3928
|1.3870
|4
|2009.06.17 11:41
|t/p
|30-
|0.10
|1.3870
|1.3928
|1.3870
|38.00
|1481.78
|61
|2009.06.17 11:45
|покупка
|31
|0.10
|1.3878
|1.3858
|1.3916
|62
|2009.06.17 12:26
|s/l
|31
|0.10
|1.3858
|1.3858
|1.3916
|-20.00
|1461.78
|63
|2009.06.17 12:39
|продажа
|32
|0.10
|1.3865
|1.3885
|1.3827
|64
|2009.06.17 14:58
|t/p
|32
|0.10
|1.3827
|1.3885
|1.3827
|38.00
|1499.78
|65
|2009.06.17 15:01
|покупка
|33
|0.10
|1.3836
|1.3816
|1.3874
|66
|2009.06.17 15:45
|t/p
|33
|0.10
|1.3874
|1.3816
|1.3874
|38.00
|1537.78
|67
|2009.06.17 16:23
|покупка
|34
|0.10
|1.3877
|1.3857
|1.3915
|68
|2009.06.17 17:27
|s/l
|34
|0.10
|1.3857
|1.3857
|1.3915
|-20.00
|1517.78
|69
|2009.06.17 17:45
|продажа
|35
|0.10
|1.3850
|1.3870
|1.3812
|70
|2009.06.17 18:01
|s/l
|35
|0.10
|1.3870
|1.3870
|1.3812
|-20.00
|1497.78
|71
|2009.06.17 18:06
|продажа
|36
|0.10
|1.3867
|1.3887
|1.3829
|72
|2009.06.17 20:35
|s/l
|36
|0.10
|1.3887
|1.3887
|1.3829
|-20.00
|1477.78
|73
|2009.06.17 21:26
|продажа
|37
|0.10
|1.3963
|1.3983
|1.3925
|74
|2009.06.17 21:30
|s/l
|37
|0.10
|1.3983
|1.3983
|1.3925
|-20.00
|1457.78
|75
|2009.06.17 21:33
|продажа
|38
|0.10
|1.3972
|1.3992
|1.3934
|76
|2009.06.18 02:04
|t/p
|38
|0.10
|1.3934
|1.3992
|1.3934
|37.34
|1495.12
|77
|2009.06.18 02:07
|покупка
|39
|0.10
|1.3937
|1.3917
|1.3975
|78
|2009.06.18 09:02
|закрытие
|39
|0.10
|1.3938
|1.3917
|1.3975
|1.00
|1496.12
|79
|2009.06.18 09:03
|покупка
|40
|0.10
|1.3944
|1.3924
|1.3982
|80
|2009.06.18 10:10
|t/p
|40
|0.10
|1.3982
|1.3924
|1.3982
|38.00
|1534.12
|81
|2009.06.18 10:26
|продажа
|41
|0.10
|1.3983
|1.4003
|1.3945
|82
|2009.06.18 10:55
|t/p
|41
|0.10
|1.3945
|1.4003
|1.3945
|38.00
|1572.12
|83
|2009.06.18 11:10
|продажа
|42
|0.10
|1.3936
|1.3956
|1.3898
|84
|2009.06.18 12:59
|s/l
|42
|0.10
|1.3956
|1.3956
|1.3898
|-20.00
|1552.12
|85
|2009.06.18 13:04
|продажа
|43
|0.10
|1.3952
|1.3972
|1.3914
|86
|2009.06.18 14:59
|t/p
|43
|0.10
|1.3914
|1.3972
|1.3914
|38.00
|1590.12
|87
|2009.06.18 15:02
|покупка
|44
|0.10
|1.3922
|1.3902
|1.3960
|88
|2009.06.18 15:52
|t/p
|44
|0.10
|1.3960
|1.3902
|1.3960
|38.00
|1628.12
|89
|2009.06.18 15:59
|покупка
|45
|0.10
|1.3959
|1.3939
|1.3997
|90
|2009.06.18 17:02
|t/p
|45
|0.10
|1.3997
|1.3939
|1.3997
|38.00
|1666.12
|91
|2009.06.18 17:10
|покупка
|46
|0.10
|1.3988
|1.3968
|1.4026
|92
|2009.06.18 17:29
|s/l
|46
|0.10
|1.3968
|1.3968
|1.4026
|-20.00
|1646.12
|93
|2009.06.18 18:45
|продажа
|47
|0.10
|1.3964
|1.3984
|1.3926
|94
|2009.06.18 19:01
|s/l
|47
|0.10
|1.3984
|1.3984
|1.3926
|-20.00
|1626.12
|95
|2009.06.18 19:31
|продажа
|48
|0.10
|1.3974
|1.3994
|1.3936
|96
|2009.06.18 20:48
|t/p
|48
|0.10
|1.3936
|1.3994
|1.3936
|38.00
|1664.12
|97
|2009.06.18 21:14
|покупка
|49
|0.10
|1.3886
|1.3866
|1.3924
|98
|2009.06.19 04:09
|закрытие
|49
|0.10
|1.3909
|1.3866
|1.3924
|23.00
|1687.12
|99
|2009.06.19 05:45
|покупка
|50
|0.10
|1.3907
|1.3887
|1.3945
|100
|2009.06.19 08:24
|t/p
|50
|0.10
|1.3945
|1.3887
|1.3945
|38.00
|1725.12
|101
|2009.06.19 08:35
|покупка
|51
|0.10
|1.3945
|1.3925
|1.3983
|102
|2009.06.19 09:17
|s/l
|51
|0.10
|1.3925
|1.3925
|1.3983
|-20.00
|1705.12
|103
|2009.06.19 09:21
|покупка
|52
|0.10
|1.3930
|1.3910
|1.3968
|104
|2009.06.19 09:54
|s/l
|52
|0.10
|1.3910
|1.3910
|1.3968
|-20.00
|1685.12
|105
|2009.06.19 09:56
|покупка
|53
|0.10
|1.3919
|1.3899
|1.3957
|106
|2009.06.19 11:39
|s/l
|53
|0.10
|1.3899
|1.3899
|1.3957
|-20.00
|1665.12
|107
|2009.06.19 11:46
|продажа
|54
|0.10
|1.3888
|1.3908
|1.3850
|108
|2009.06.19 12:19
|s/l
|54
|0.10
|1.3908
|1.3908
|1.3850
|-20.00
|1645.12
|109
|2009.06.19 12:19
|покупка
|55
|0.10
|1.3908
|1.3888
|1.3946
|110
|2009.06.19 14:21
|t/p
|55
|0.10
|1.3946
|1.3888
|1.3946
|38.00
|1683.12
|111
|2009.06.19 14:34
|покупка
|56
|0.10
|1.3936
|1.3916
|1.3974
|112
|2009.06.19 15:59
|s/l
|56
|0.10
|1.3916
|1.3916
|1.3974
|-20.00
|1663.12
|113
|2009.06.19 16:02
|покупка
|57
|0.10
|1.3925
|1.3905
|1.3963
|114
|2009.06.19 16:13
|s/l
|57
|0.10
|1.3905
|1.3905
|1.3963
|-20.00
|1643.12
|115
|2009.06.19 16:16
|покупка
|58
|0.10
|1.3916
|1.3896
|1.3954
|116
|2009.06.19 18:36
|t/p
|58
|0.10
|1.3954
|1.3896
|1.3954
|38.00
|1681.12
|117
|2009.06.19 18:46
|покупка
|59
|0.10
|1.3971
|1.3951
|1.4009
|118
|2009.06.19 18:57
|t/p
|59
|0.10
|1.4009
|1.3951
|1.4009
|38.00
|1719.12
|119
|2009.06.19 19:00
|продажа
|4
|0.10
|1.3997
|1.4017
|1.3959
|120
|2009.06.19 21:45
|t/p
|4
|0.10
|1.3959
|1.4017
|1.3959
|38.00
|1757.12
|121
|2009.06.19 22:12
|покупка
|61
|0.10
|1.3957
|1.3937
|1.3995
|122
|2009.06.19 23:00
|закрытие по стопу
|61
|0.10
|1.3945
|1.3937
|1.3995
|-12.00
|1745.12
//--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Приветствую!
NirvamaiMAx работает на EURUSD, М1. Я не тестировал его на других валютных парах.
Оптимизация должна проводиться каждый уик-энд на данных за 5 дней. Оптимизация захватывает 1 торговую неделю.
Система полностью следует за трендом. Я не тестировал ее на реальном счете.
Как и всегда случается со всеми хорошими ЕА, бэктест этого советника был далек от оптимистичного, но если вы хотите достигнуть звезд, нужно сначала забраться на крышу.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Для работы с этим ЕА вы должны сначала понять некоторые вещи.
1) забудьте об индикаторах и правилах, основанных на статических значениях. Глупо думать, что некоторые особенные цифры настроек будут работать всегда. Целевые уровни и стоп-лоссы должны постоянно меняться в зависимости от условий рынка. Все будет работать, только если вы постоянно будете оптимизировать ЕА (каждые выходные).
2) если вы будете лениться и не оптимизировать советник КАЖДЫЕ ВЫХОДНЫЕ, вы потеряете деньги. Оптимизация проходит очень быстро.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Сюда приложен файл .set. Откройте "Блокнот" и скопируйте в него следующие настройки. Сохраните файл как nirvamanImax.set
lots=0.10000000
lots,F=0
lots,1=0.10000000
lots,2=0.00000000
lots,3=0.00000000
mn=555
mn,F=0
mn,1=555
mn,2=0
mn,3=0
tp=40.00000000
tp,F=1
tp,1=0.00000000
tp,2=2.00000000
tp,3=50.00000000
sl=18.00000000
sl,F=1
sl,1=0.00000000
sl,2=2.00000000
sl,3=25.00000000
periodos=3.00000000
periodos,F=1
periodos,1=0.00000000
periodos,2=1.00000000
periodos,3=200.00000000
tiempoCierre=24900
tiempoCierre,F=1
tiempoCierre,1=0
tiempoCierre,2=300
tiempoCierre,3=28800
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8998
Индекс линейно взвешенной фрактальной размерности (фильтр тренд/отсутствие тренда), плюс Step EMA.wajdyss_Ichimoku_Indicator_V1
Индикатор отрисовывает стрелки на покупку и продажу, базируясь на сигналах Киджун-сен в индикаторе Ишимоку.
Индикатор, который использует нейронные сети для прогнозирования ближайших нескольких цен открытия. Сеть обучается методом обратного распространения ошибки. Обучение проходит автоматически, результат — самообученная сеть и самообучающийся индикатор.RFractals
Многоранговые фракталы