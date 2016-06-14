CodeBaseРазделы
Советники

NirvamanImax - эксперт для MetaTrader 4

Gabriel Mejia | Russian English
Просмотров:
6326
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
Обновлен:
Отчет Тестера стратегий

NirvamanImax
FXDD-MT4 Demo Server 2 (Build 224)

СимволEURUSD (Евро vs. доллар США)
Период1 минута (M1) 2009.06.15 00:00 - 2009.06.19 23:00 (2009.06.14 - 2009.06.20)
МодельКаждый тик (самый точный метод, который учитывает все доступные последние таймфреймы).
Параметрыlots=0.1; mn=555; tp=40; sl=18; periodos=3; tiempoCierre=24900;

Баров в истории7855Смоделировано тиков73060Качество моделирования25.00%
Несовместимые с графиком ошибки0




Начальный депозит1000.00



Чистая прибыль745.12Общая прибыль1257.12Общий убыток-512.00
Прибыльность2.46Матожидание выигрыша12.22

Абсолютная просадка15.00Максимальная просадка99.00 (6.36%)Относительная просадка6.40% (81.00)

Всего сделок61Короткие позиции (% выигравших)30 (60.00%)Длинные позиции (% выигравших)31 (54.84%)

Прибыльные сделки (% от всех)35 (57.38%)Убыточные сделки (% от всех)26 (42.62%)
Самая большаяприбыльная сделка38.00убыточная сделка-20.00
Среднийприбыльная сделка35.92убыточная сделка-19.69
Макс.непрерывных выигрышей (прибыль)4 (151.78)непрерывных проигрышей (убыток)4 (-80.00)
Максимальнаянепрерывная прибыль (число выигрышей)151.78 (4)непрерывный убыток (число проигрышей)-80.00 (4)
Среднийнепрерывный выигрыш3непрерывный проигрыш

2


#ВремяТипОрдерРазмерЦенаS / LT / PПрибыльБаланс
1.2009.06.15 00:17продажа1.0.101.39891.40091.3951
22009.06.15 06:35t/p1.0.101.39511.40091.395138.001038.00
32009.06.15 07:07продажа20.101.39551.39751.3917
42009.06.15 08:52t/p20.101.39171.39751.391738.001076.00
52009.06.15 09:06продажа30.101.39061.39261.3868
62009.06.15 10:47t/p30.101.38681.39261.386838.001114.00
72009.06.15 11:00продажа40.101.38701.38901.3832
82009.06.15 11:17s/l40.101.38901.38901.3832-20.001094.00
92009.06.15 11:22покупка50.101.38891.38691.3927
102009.06.15 11:31s/l50.101.38691.38691.3927-20.001074.00
112009.06.15 11:46продажа60.101.38811.39011.3843
122009.06.15 14:05t/p60.101.38431.39011.384338.001112.00
132009.06.15 14:09покупка70.101.38441.38241.3882
142009.06.15 15:57t/p70.101.38821.38241.388238.001150.00
152009.06.15 16:13покупка80.101.38751.38551.3913
162009.06.15 16:35s/l80.101.38551.38551.3913-20.001130.00
172009.06.15 16:42продажа90.101.38481.38681.3810
182009.06.15 18:00t/p90.101.38101.38681.381038.001168.00
192009.06.15 18:20продажа100.101.37981.38181.3760
202009.06.15 19:29t/p100.101.37601.38181.376038.001206.00
212009.06.15 19:32покупка110.101.37731.37531.3811
222009.06.16 02:27закрытие110.101.37911.37531.381118.001224.00
232009.06.16 02:43продажа120.101.37881.38081.3750
Торговля2009.06.16 03:29t/p120.101.37501.38081.375038.001262.00
252009.06.16 03:57продажа130.101.37651.37851.3727
262009.06.16 04:48s/l130.101.37851.37851.3727-20.001242.00
272009.06.16 05:23продажа140.101.38091.38291.3771
282009.06.16 08:21s/l140.101.38291.38291.3771-20.001222.00
292009.06.16 08:28покупка150.101.38401.38201.3878
30-2009.06.16 08:38s/l150.101.38201.38201.3878-20.001202.00
312009.06.16 08:42покупка160.101.38261.38061.3864
322009.06.16 10:20t/p160.101.38641.38061.386438.001240.00
332009.06.16 11:08покупка170.101.38571.38371.3895
342009.06.16 12:00t/p170.101.38951.38371.389538.001278.00
352009.06.16 12:06продажа180.101.39081.39281.3870
362009.06.16 13:16t/p180.101.38701.39281.387038.001316.00
372009.06.16 13:51продажа190.101.38871.39071.3849
382009.06.16 14:11s/l190.101.39071.39071.3849-20.001296.00
392009.06.16 14:25покупка200.101.38941.38741.3932
402009.06.16 15:31t/p200.101.39321.38741.393238.001334.00
412009.06.16 15:35продажа210.101.39101.39301.3872
422009.06.16 16:26t/p210.101.38721.39301.387238.001372.00
432009.06.16 16:31покупка220.101.38771.38571.3915
442009.06.16 16:57s/l220.101.38571.38571.3915-20.001352.00
452009.06.16 17:08продажа230.101.38681.38881.3830
462009.06.16 17:38s/l230.101.38881.38881.3830-20.001332.00
472009.06.16 18:19продажаТорговля0.101.39071.39271.3869
482009.06.16 19:33t/pТорговля0.101.38691.39271.386938.001370.00
492009.06.16 19:47продажа250.101.38581.38781.3820
502009.06.17 02:09t/p250.101.38201.38781.382037.781407.78
512009.06.17 02:28покупка260.101.38201.38001.3858
522009.06.17 06:44t/p260.101.38581.38001.385838.001445.78
532009.06.17 06:53покупка270.101.38701.38501.3908
542009.06.17 09:27t/p270.101.39081.38501.390838.001483.78
552009.06.17 09:35покупка280.101.39141.38941.3952
562009.06.17 10:13s/l280.101.38941.38941.3952-20.001463.78
572009.06.17 10:25продажа290.101.39001.39201.3862
582009.06.17 10:46s/l290.101.39201.39201.3862-20.001443.78
592009.06.17 10:50продажа30-0.101.39081.39281.3870
42009.06.17 11:41t/p30-0.101.38701.39281.387038.001481.78
612009.06.17 11:45покупка310.101.38781.38581.3916
622009.06.17 12:26s/l310.101.38581.38581.3916-20.001461.78
632009.06.17 12:39продажа320.101.38651.38851.3827
642009.06.17 14:58t/p320.101.38271.38851.382738.001499.78
652009.06.17 15:01покупка330.101.38361.38161.3874
662009.06.17 15:45t/p330.101.38741.38161.387438.001537.78
672009.06.17 16:23покупка340.101.38771.38571.3915
682009.06.17 17:27s/l340.101.38571.38571.3915-20.001517.78
692009.06.17 17:45продажа350.101.38501.38701.3812
702009.06.17 18:01s/l350.101.38701.38701.3812-20.001497.78
712009.06.17 18:06продажа360.101.38671.38871.3829
722009.06.17 20:35s/l360.101.38871.38871.3829-20.001477.78
732009.06.17 21:26продажа370.101.39631.39831.3925
742009.06.17 21:30s/l370.101.39831.39831.3925-20.001457.78
752009.06.17 21:33продажа380.101.39721.39921.3934
762009.06.18 02:04t/p380.101.39341.39921.393437.341495.12
772009.06.18 02:07покупка390.101.39371.39171.3975
782009.06.18 09:02закрытие390.101.39381.39171.39751.001496.12
792009.06.18 09:03покупка400.101.39441.39241.3982
802009.06.18 10:10t/p400.101.39821.39241.398238.001534.12
812009.06.18 10:26продажа410.101.39831.40031.3945
822009.06.18 10:55t/p410.101.39451.40031.394538.001572.12
832009.06.18 11:10продажа420.101.39361.39561.3898
842009.06.18 12:59s/l420.101.39561.39561.3898-20.001552.12
852009.06.18 13:04продажа430.101.39521.39721.3914
862009.06.18 14:59t/p430.101.39141.39721.391438.001590.12
872009.06.18 15:02покупка440.101.39221.39021.3960
882009.06.18 15:52t/p440.101.39601.39021.396038.001628.12
892009.06.18 15:59покупка450.101.39591.39391.3997
902009.06.18 17:02t/p450.101.39971.39391.399738.001666.12
912009.06.18 17:10покупка460.101.39881.39681.4026
922009.06.18 17:29s/l460.101.39681.39681.4026-20.001646.12
932009.06.18 18:45продажа470.101.39641.39841.3926
942009.06.18 19:01s/l470.101.39841.39841.3926-20.001626.12
952009.06.18 19:31продажа480.101.39741.39941.3936
962009.06.18 20:48t/p480.101.39361.39941.393638.001664.12
972009.06.18 21:14покупка490.101.38861.38661.3924
982009.06.19 04:09закрытие490.101.39091.38661.392423.001687.12
992009.06.19 05:45покупка500.101.39071.38871.3945
1002009.06.19 08:24t/p500.101.39451.38871.394538.001725.12
1012009.06.19 08:35покупка510.101.39451.39251.3983
1022009.06.19 09:17s/l510.101.39251.39251.3983-20.001705.12
1032009.06.19 09:21покупка520.101.39301.39101.3968
1042009.06.19 09:54s/l520.101.39101.39101.3968-20.001685.12
1052009.06.19 09:56покупка530.101.39191.38991.3957
1062009.06.19 11:39s/l530.101.38991.38991.3957-20.001665.12
1072009.06.19 11:46продажа540.101.38881.39081.3850
1082009.06.19 12:19s/l540.101.39081.39081.3850-20.001645.12
1092009.06.19 12:19покупка550.101.39081.38881.3946
1102009.06.19 14:21t/p550.101.39461.38881.394638.001683.12
1112009.06.19 14:34покупка560.101.39361.39161.3974
1122009.06.19 15:59s/l560.101.39161.39161.3974-20.001663.12
1132009.06.19 16:02покупка570.101.39251.39051.3963
1142009.06.19 16:13s/l570.101.39051.39051.3963-20.001643.12
1152009.06.19 16:16покупка580.101.39161.38961.3954
1162009.06.19 18:36t/p580.101.39541.38961.395438.001681.12
1172009.06.19 18:46покупка590.101.39711.39511.4009
1182009.06.19 18:57t/p590.101.40091.39511.400938.001719.12
1192009.06.19 19:00продажа40.101.39971.40171.3959
1202009.06.19 21:45t/p40.101.39591.40171.395938.001757.12
1212009.06.19 22:12покупка610.101.39571.39371.3995
1222009.06.19 23:00закрытие по стопу610.101.39451.39371.3995-12.001745.12


//--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Приветствую!

NirvamaiMAx работает на EURUSD, М1. Я не тестировал его на других валютных парах.

Оптимизация должна проводиться каждый уик-энд на данных за 5 дней. Оптимизация захватывает 1 торговую неделю.

Система полностью следует за трендом. Я не тестировал ее на реальном счете.

Как и всегда случается со всеми хорошими ЕА, бэктест этого советника был далек от оптимистичного, но если вы хотите достигнуть звезд, нужно сначала забраться на крышу.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Для работы с этим ЕА вы должны сначала понять некоторые вещи.

1) забудьте об индикаторах и правилах, основанных на статических значениях. Глупо думать, что некоторые особенные цифры настроек будут работать всегда. Целевые уровни и стоп-лоссы должны постоянно меняться в зависимости от условий рынка. Все будет работать, только если вы постоянно будете оптимизировать ЕА (каждые выходные).

2) если вы будете лениться и не оптимизировать советник КАЖДЫЕ ВЫХОДНЫЕ, вы потеряете деньги. Оптимизация проходит очень быстро.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сюда приложен файл .set. Откройте "Блокнот" и скопируйте в него следующие настройки. Сохраните файл как nirvamanImax.set

lots=0.10000000


lots,F=0


lots,1=0.10000000


lots,2=0.00000000


lots,3=0.00000000


mn=555


mn,F=0


mn,1=555


mn,2=0


mn,3=0


tp=40.00000000


tp,F=1


tp,1=0.00000000


tp,2=2.00000000


tp,3=50.00000000


sl=18.00000000


sl,F=1


sl,1=0.00000000


sl,2=2.00000000


sl,3=25.00000000


periodos=3.00000000


periodos,F=1


periodos,1=0.00000000


periodos,2=1.00000000


periodos,3=200.00000000


tiempoCierre=24900


tiempoCierre,F=1


tiempoCierre,1=0


tiempoCierre,2=300


tiempoCierre,3=28800





Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8998

