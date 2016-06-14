



Отчет Тестера стратегий

NirvamanImax

FXDD-MT4 Demo Server 2 (Build 224)

Символ EURUSD (Евро vs. доллар США) Период 1 минута (M1) 2009.06.15 00:00 - 2009.06.19 23:00 (2009.06.14 - 2009.06.20) Модель Каждый тик (самый точный метод, который учитывает все доступные последние таймфреймы). Параметры lots=0.1; mn=555; tp=40; sl=18; periodos=3; tiempoCierre=24900;

Баров в истории 7855 Смоделировано тиков 73060 Качество моделирования 25.00% Несовместимые с графиком ошибки 0









Начальный депозит 1000.00







Чистая прибыль 745.12 Общая прибыль 1257.12 Общий убыток -512.00 Прибыльность 2.46 Матожидание выигрыша 12.22



Абсолютная просадка 15.00 Максимальная просадка 99.00 (6.36%) Относительная просадка 6.40% (81.00)

Всего сделок 61 Короткие позиции (% выигравших) 30 (60.00%) Длинные позиции (% выигравших) 31 (54.84%)

Прибыльные сделки (% от всех) 35 (57.38%) Убыточные сделки (% от всех) 26 (42.62%) Самая большая прибыльная сделка 38.00 убыточная сделка -20.00 Средний прибыльная сделка 35.92 убыточная сделка -19.69 Макс. непрерывных выигрышей (прибыль) 4 (151.78) непрерывных проигрышей (убыток) 4 (-80.00) Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 151.78 (4) непрерывный убыток (число проигрышей) -80.00 (4) Средний непрерывный выигрыш 3 непрерывный проигрыш 2

# Время Тип Ордер Размер Цена S / L T / P Прибыль Баланс 1. 2009.06.15 00:17 продажа 1. 0.10 1.3989 1.4009 1.3951

2 2009.06.15 06:35 t/p 1. 0.10 1.3951 1.4009 1.3951 38.00 1038.00 3 2009.06.15 07:07 продажа 2 0.10 1.3955 1.3975 1.3917

4 2009.06.15 08:52 t/p 2 0.10 1.3917 1.3975 1.3917 38.00 1076.00 5 2009.06.15 09:06 продажа 3 0.10 1.3906 1.3926 1.3868

6 2009.06.15 10:47 t/p 3 0.10 1.3868 1.3926 1.3868 38.00 1114.00 7 2009.06.15 11:00 продажа 4 0.10 1.3870 1.3890 1.3832

8 2009.06.15 11:17 s/l 4 0.10 1.3890 1.3890 1.3832 -20.00 1094.00 9 2009.06.15 11:22 покупка 5 0.10 1.3889 1.3869 1.3927

10 2009.06.15 11:31 s/l 5 0.10 1.3869 1.3869 1.3927 -20.00 1074.00 11 2009.06.15 11:46 продажа 6 0.10 1.3881 1.3901 1.3843

12 2009.06.15 14:05 t/p 6 0.10 1.3843 1.3901 1.3843 38.00 1112.00 13 2009.06.15 14:09 покупка 7 0.10 1.3844 1.3824 1.3882

14 2009.06.15 15:57 t/p 7 0.10 1.3882 1.3824 1.3882 38.00 1150.00 15 2009.06.15 16:13 покупка 8 0.10 1.3875 1.3855 1.3913

16 2009.06.15 16:35 s/l 8 0.10 1.3855 1.3855 1.3913 -20.00 1130.00 17 2009.06.15 16:42 продажа 9 0.10 1.3848 1.3868 1.3810

18 2009.06.15 18:00 t/p 9 0.10 1.3810 1.3868 1.3810 38.00 1168.00 19 2009.06.15 18:20 продажа 10 0.10 1.3798 1.3818 1.3760

20 2009.06.15 19:29 t/p 10 0.10 1.3760 1.3818 1.3760 38.00 1206.00 21 2009.06.15 19:32 покупка 11 0.10 1.3773 1.3753 1.3811

22 2009.06.16 02:27 закрытие 11 0.10 1.3791 1.3753 1.3811 18.00 1224.00 23 2009.06.16 02:43 продажа 12 0.10 1.3788 1.3808 1.3750

Торговля 2009.06.16 03:29 t/p 12 0.10 1.3750 1.3808 1.3750 38.00 1262.00 25 2009.06.16 03:57 продажа 13 0.10 1.3765 1.3785 1.3727

26 2009.06.16 04:48 s/l 13 0.10 1.3785 1.3785 1.3727 -20.00 1242.00 27 2009.06.16 05:23 продажа 14 0.10 1.3809 1.3829 1.3771

28 2009.06.16 08:21 s/l 14 0.10 1.3829 1.3829 1.3771 -20.00 1222.00 29 2009.06.16 08:28 покупка 15 0.10 1.3840 1.3820 1.3878

30- 2009.06.16 08:38 s/l 15 0.10 1.3820 1.3820 1.3878 -20.00 1202.00 31 2009.06.16 08:42 покупка 16 0.10 1.3826 1.3806 1.3864

32 2009.06.16 10:20 t/p 16 0.10 1.3864 1.3806 1.3864 38.00 1240.00 33 2009.06.16 11:08 покупка 17 0.10 1.3857 1.3837 1.3895

34 2009.06.16 12:00 t/p 17 0.10 1.3895 1.3837 1.3895 38.00 1278.00 35 2009.06.16 12:06 продажа 18 0.10 1.3908 1.3928 1.3870

36 2009.06.16 13:16 t/p 18 0.10 1.3870 1.3928 1.3870 38.00 1316.00 37 2009.06.16 13:51 продажа 19 0.10 1.3887 1.3907 1.3849

38 2009.06.16 14:11 s/l 19 0.10 1.3907 1.3907 1.3849 -20.00 1296.00 39 2009.06.16 14:25 покупка 20 0.10 1.3894 1.3874 1.3932

40 2009.06.16 15:31 t/p 20 0.10 1.3932 1.3874 1.3932 38.00 1334.00 41 2009.06.16 15:35 продажа 21 0.10 1.3910 1.3930 1.3872

42 2009.06.16 16:26 t/p 21 0.10 1.3872 1.3930 1.3872 38.00 1372.00 43 2009.06.16 16:31 покупка 22 0.10 1.3877 1.3857 1.3915

44 2009.06.16 16:57 s/l 22 0.10 1.3857 1.3857 1.3915 -20.00 1352.00 45 2009.06.16 17:08 продажа 23 0.10 1.3868 1.3888 1.3830

46 2009.06.16 17:38 s/l 23 0.10 1.3888 1.3888 1.3830 -20.00 1332.00 47 2009.06.16 18:19 продажа Торговля 0.10 1.3907 1.3927 1.3869

48 2009.06.16 19:33 t/p Торговля 0.10 1.3869 1.3927 1.3869 38.00 1370.00 49 2009.06.16 19:47 продажа 25 0.10 1.3858 1.3878 1.3820

50 2009.06.17 02:09 t/p 25 0.10 1.3820 1.3878 1.3820 37.78 1407.78 51 2009.06.17 02:28 покупка 26 0.10 1.3820 1.3800 1.3858

52 2009.06.17 06:44 t/p 26 0.10 1.3858 1.3800 1.3858 38.00 1445.78 53 2009.06.17 06:53 покупка 27 0.10 1.3870 1.3850 1.3908

54 2009.06.17 09:27 t/p 27 0.10 1.3908 1.3850 1.3908 38.00 1483.78 55 2009.06.17 09:35 покупка 28 0.10 1.3914 1.3894 1.3952

56 2009.06.17 10:13 s/l 28 0.10 1.3894 1.3894 1.3952 -20.00 1463.78 57 2009.06.17 10:25 продажа 29 0.10 1.3900 1.3920 1.3862

58 2009.06.17 10:46 s/l 29 0.10 1.3920 1.3920 1.3862 -20.00 1443.78 59 2009.06.17 10:50 продажа 30- 0.10 1.3908 1.3928 1.3870

4 2009.06.17 11:41 t/p 30- 0.10 1.3870 1.3928 1.3870 38.00 1481.78 61 2009.06.17 11:45 покупка 31 0.10 1.3878 1.3858 1.3916

62 2009.06.17 12:26 s/l 31 0.10 1.3858 1.3858 1.3916 -20.00 1461.78 63 2009.06.17 12:39 продажа 32 0.10 1.3865 1.3885 1.3827

64 2009.06.17 14:58 t/p 32 0.10 1.3827 1.3885 1.3827 38.00 1499.78 65 2009.06.17 15:01 покупка 33 0.10 1.3836 1.3816 1.3874

66 2009.06.17 15:45 t/p 33 0.10 1.3874 1.3816 1.3874 38.00 1537.78 67 2009.06.17 16:23 покупка 34 0.10 1.3877 1.3857 1.3915

68 2009.06.17 17:27 s/l 34 0.10 1.3857 1.3857 1.3915 -20.00 1517.78 69 2009.06.17 17:45 продажа 35 0.10 1.3850 1.3870 1.3812

70 2009.06.17 18:01 s/l 35 0.10 1.3870 1.3870 1.3812 -20.00 1497.78 71 2009.06.17 18:06 продажа 36 0.10 1.3867 1.3887 1.3829

72 2009.06.17 20:35 s/l 36 0.10 1.3887 1.3887 1.3829 -20.00 1477.78 73 2009.06.17 21:26 продажа 37 0.10 1.3963 1.3983 1.3925

74 2009.06.17 21:30 s/l 37 0.10 1.3983 1.3983 1.3925 -20.00 1457.78 75 2009.06.17 21:33 продажа 38 0.10 1.3972 1.3992 1.3934

76 2009.06.18 02:04 t/p 38 0.10 1.3934 1.3992 1.3934 37.34 1495.12 77 2009.06.18 02:07 покупка 39 0.10 1.3937 1.3917 1.3975

78 2009.06.18 09:02 закрытие 39 0.10 1.3938 1.3917 1.3975 1.00 1496.12 79 2009.06.18 09:03 покупка 40 0.10 1.3944 1.3924 1.3982

80 2009.06.18 10:10 t/p 40 0.10 1.3982 1.3924 1.3982 38.00 1534.12 81 2009.06.18 10:26 продажа 41 0.10 1.3983 1.4003 1.3945

82 2009.06.18 10:55 t/p 41 0.10 1.3945 1.4003 1.3945 38.00 1572.12 83 2009.06.18 11:10 продажа 42 0.10 1.3936 1.3956 1.3898

84 2009.06.18 12:59 s/l 42 0.10 1.3956 1.3956 1.3898 -20.00 1552.12 85 2009.06.18 13:04 продажа 43 0.10 1.3952 1.3972 1.3914

86 2009.06.18 14:59 t/p 43 0.10 1.3914 1.3972 1.3914 38.00 1590.12 87 2009.06.18 15:02 покупка 44 0.10 1.3922 1.3902 1.3960

88 2009.06.18 15:52 t/p 44 0.10 1.3960 1.3902 1.3960 38.00 1628.12 89 2009.06.18 15:59 покупка 45 0.10 1.3959 1.3939 1.3997

90 2009.06.18 17:02 t/p 45 0.10 1.3997 1.3939 1.3997 38.00 1666.12 91 2009.06.18 17:10 покупка 46 0.10 1.3988 1.3968 1.4026

92 2009.06.18 17:29 s/l 46 0.10 1.3968 1.3968 1.4026 -20.00 1646.12 93 2009.06.18 18:45 продажа 47 0.10 1.3964 1.3984 1.3926

94 2009.06.18 19:01 s/l 47 0.10 1.3984 1.3984 1.3926 -20.00 1626.12 95 2009.06.18 19:31 продажа 48 0.10 1.3974 1.3994 1.3936

96 2009.06.18 20:48 t/p 48 0.10 1.3936 1.3994 1.3936 38.00 1664.12 97 2009.06.18 21:14 покупка 49 0.10 1.3886 1.3866 1.3924

98 2009.06.19 04:09 закрытие 49 0.10 1.3909 1.3866 1.3924 23.00 1687.12 99 2009.06.19 05:45 покупка 50 0.10 1.3907 1.3887 1.3945

100 2009.06.19 08:24 t/p 50 0.10 1.3945 1.3887 1.3945 38.00 1725.12 101 2009.06.19 08:35 покупка 51 0.10 1.3945 1.3925 1.3983

102 2009.06.19 09:17 s/l 51 0.10 1.3925 1.3925 1.3983 -20.00 1705.12 103 2009.06.19 09:21 покупка 52 0.10 1.3930 1.3910 1.3968

104 2009.06.19 09:54 s/l 52 0.10 1.3910 1.3910 1.3968 -20.00 1685.12 105 2009.06.19 09:56 покупка 53 0.10 1.3919 1.3899 1.3957

106 2009.06.19 11:39 s/l 53 0.10 1.3899 1.3899 1.3957 -20.00 1665.12 107 2009.06.19 11:46 продажа 54 0.10 1.3888 1.3908 1.3850

108 2009.06.19 12:19 s/l 54 0.10 1.3908 1.3908 1.3850 -20.00 1645.12 109 2009.06.19 12:19 покупка 55 0.10 1.3908 1.3888 1.3946

110 2009.06.19 14:21 t/p 55 0.10 1.3946 1.3888 1.3946 38.00 1683.12 111 2009.06.19 14:34 покупка 56 0.10 1.3936 1.3916 1.3974

112 2009.06.19 15:59 s/l 56 0.10 1.3916 1.3916 1.3974 -20.00 1663.12 113 2009.06.19 16:02 покупка 57 0.10 1.3925 1.3905 1.3963

114 2009.06.19 16:13 s/l 57 0.10 1.3905 1.3905 1.3963 -20.00 1643.12 115 2009.06.19 16:16 покупка 58 0.10 1.3916 1.3896 1.3954

116 2009.06.19 18:36 t/p 58 0.10 1.3954 1.3896 1.3954 38.00 1681.12 117 2009.06.19 18:46 покупка 59 0.10 1.3971 1.3951 1.4009

118 2009.06.19 18:57 t/p 59 0.10 1.4009 1.3951 1.4009 38.00 1719.12 119 2009.06.19 19:00 продажа 4 0.10 1.3997 1.4017 1.3959

120 2009.06.19 21:45 t/p 4 0.10 1.3959 1.4017 1.3959 38.00 1757.12 121 2009.06.19 22:12 покупка 61 0.10 1.3957 1.3937 1.3995

122 2009.06.19 23:00 закрытие по стопу 61 0.10 1.3945 1.3937 1.3995 -12.00 1745.12





//--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Приветствую!

NirvamaiMAx работает на EURUSD, М1. Я не тестировал его на других валютных парах.



Оптимизация должна проводиться каждый уик-энд на данных за 5 дней. Оптимизация захватывает 1 торговую неделю.

Система полностью следует за трендом. Я не тестировал ее на реальном счете.

Как и всегда случается со всеми хорошими ЕА, бэктест этого советника был далек от оптимистичного, но если вы хотите достигнуть звезд, нужно сначала забраться на крышу.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Для работы с этим ЕА вы должны сначала понять некоторые вещи.



1) забудьте об индикаторах и правилах, основанных на статических значениях. Глупо думать, что некоторые особенные цифры настроек будут работать всегда. Целевые уровни и стоп-лоссы должны постоянно меняться в зависимости от условий рынка. Все будет работать, только если вы постоянно будете оптимизировать ЕА (каждые выходные).



2) если вы будете лениться и не оптимизировать советник КАЖДЫЕ ВЫХОДНЫЕ, вы потеряете деньги. Оптимизация проходит очень быстро.



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сюда приложен файл .set. Откройте "Блокнот" и скопируйте в него следующие настройки. Сохраните файл как nirvamanImax.set

lots=0.10000000

lots,F=0

lots,1=0.10000000

lots,2=0.00000000

lots,3=0.00000000

mn=555

mn,F=0

mn,1=555

mn,2=0

mn,3=0

tp=40.00000000

tp,F=1

tp,1=0.00000000

tp,2=2.00000000

tp,3=50.00000000

sl=18.00000000

sl,F=1

sl,1=0.00000000

sl,2=2.00000000

sl,3=25.00000000

periodos=3.00000000

periodos,F=1

periodos,1=0.00000000

periodos,2=1.00000000

periodos,3=200.00000000

tiempoCierre=24900

tiempoCierre,F=1

tiempoCierre,1=0

tiempoCierre,2=300

tiempoCierre,3=28800







