RFractals - индикатор для MetaTrader 4
8859
Фракталы с возможностью задания ранга.
Настройки: int range_fractal=5; //ранг фрактала (нечётные числа не менее 3)
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/9004
