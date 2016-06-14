CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

RFractals - индикатор для MetaTrader 4

Евгений | Russian English
Просмотров:
8859
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Фракталы с возможностью задания ранга.

Настройки: int range_fractal=5; //ранг фрактала (нечётные числа не менее 3)

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/9004

Ценовой прогноз с использованием нейронных сетей Ценовой прогноз с использованием нейронных сетей

Индикатор, который использует нейронные сети для прогнозирования ближайших нескольких цен открытия. Сеть обучается методом обратного распространения ошибки. Обучение проходит автоматически, результат — самообученная сеть и самообучающийся индикатор.

NirvamanImax NirvamanImax

EA со стоп-лоссом

EA на основе Stochastic EA на основе Stochastic

Используется Стохастик на М5, М15 и М30

S!mple EA S!mple EA

Простой мультивалютный советник на основе SMA и LWMA.