двойное сглаживание Линейно-взвешенной скользящей средней - L2WMA - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 4669
- Опубликован:
- Обновлен:
На рисунке показано две линейно взвешенных скользящих средних, стандартная (синий цвет) и L2WMA (красный цвет) и ZeroLagMA, все кривые с одним периодом 55 бар.
Достоинства :
- малый коэфициент запаздывания - 18(0),21(1),34(2),55(3),89(6),144(9) (указан период сглаживания и запаздывание)
- устойчив к резким перепадам
- при использовании в качестве трендового индикатора позволяет отслеживать тренд избегая влияния замедление тренда
Недостатки :
- на больших периодах расчета большая вычислительная нагрузка (два вложенных цикла кол-во вычислений пропорционально квадрату периода)
- низкая гладкость
