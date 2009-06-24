На рисунке показано две линейно взвешенных скользящих средних, стандартная (синий цвет) и L2WMA (красный цвет) и ZeroLagMA, все кривые с одним периодом 55 бар.

Достоинства :

малый коэфициент запаздывания - 18(0),21(1),34(2),55(3),89(6),144(9) (указан период сглаживания и запаздывание)

устойчив к резким перепадам

при использовании в качестве трендового индикатора позволяет отслеживать тренд избегая влияния замедление тренда

Недостатки :