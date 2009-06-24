CodeBaseРазделы
Индикаторы

двойное сглаживание Линейно-взвешенной скользящей средней - L2WMA - индикатор для MetaTrader 4

Evgeniy Gutorov
Просмотров:
4669
Опубликован:
Обновлен:
На рисунке показано две линейно взвешенных скользящих средних, стандартная (синий цвет) и L2WMA (красный цвет) и ZeroLagMA, все кривые с одним периодом 55 бар.

Достоинства :

  • малый коэфициент запаздывания - 18(0),21(1),34(2),55(3),89(6),144(9) (указан период сглаживания и запаздывание)
  • устойчив к резким перепадам
  • при использовании в качестве трендового индикатора позволяет отслеживать тренд избегая влияния замедление тренда

Недостатки :

  • на больших периодах расчета большая вычислительная нагрузка (два вложенных цикла кол-во вычислений пропорционально квадрату периода)
  • низкая гладкость

