Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
GetColorTF - библиотека для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 2292
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Exp-StatusBar
Индикатор, показывающий движение валют на всех ТФ одновременно по 4 валютным парамTitanicSmall
В советнике не используются никакие индикаторы, одновременно ведется 640 виртуальных возможных стратегий лучшая выбирается и ее сделки копируются в реальные сделки.
двойное сглаживание Линейно-взвешенной скользящей средней - L2WMA
В алгоритм линейно взвешенной скользящей среднеей добавлен внутрений цикл.RSI_MA_LevelSignal
Индикатор из сериии "Помощники трейдера"