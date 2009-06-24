CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Библиотеки

GetColorTF - библиотека для MetaTrader 4

Iurii Tokman | Russian English 中文 Español Deutsch Português
Просмотров:
2292
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Функция изменяет цвет. Пример реализации в индикаторе.




Exp-StatusBar Exp-StatusBar

Индикатор, показывающий движение валют на всех ТФ одновременно по 4 валютным парам

TitanicSmall TitanicSmall

В советнике не используются никакие индикаторы, одновременно ведется 640 виртуальных возможных стратегий лучшая выбирается и ее сделки копируются в реальные сделки.

двойное сглаживание Линейно-взвешенной скользящей средней - L2WMA двойное сглаживание Линейно-взвешенной скользящей средней - L2WMA

В алгоритм линейно взвешенной скользящей среднеей добавлен внутрений цикл.

RSI_MA_LevelSignal RSI_MA_LevelSignal

Индикатор из сериии "Помощники трейдера"