Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Пробой утреннего флэта - эксперт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 7506
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Как и одноименный индикатор, советник работает по описанным в ветке пробой утреннего флэта принципам. Эксперт ни в коем случае не претендует на "правильность" и является моим личным взглядом на систему.
Параметры советника:
Lots - фиксированный объем сделок
StartHour - время начала утреннго флэта
EndHour - время окончания утреннего флэта
TargetLevel - целевой уровень сетки Фибоначчи взятый от ширины канала утреннго флэта.
Тестровался на парах EURUSD и USDCHF (на других парах работать попросту не будет, так как пары прописаны жестко) с 01.01.2008 до 01.06.2009.
Полное описание в 49-ом номере журнала Fortrader.ru
EURUSD
USDCHF
Одна из интерпретаций системы из популярной ветки.ZH_Balans
С помощью этого индикатора можно исследовать возможность создания портфеля инструментов таким образом, чтобы результирующая цена колебалась в горизонтальном канале.
Реализация алгоритма поиска экстремумов цены по книге Ларри Вильямса "Долгосрочные секреты краткосрочной торговли"Трехмерный стохастик
Индикатор отображает поведение классического стохастика и его динамических характеристик в трехмерной диаграмме в основном окне графика торгового инструмента.