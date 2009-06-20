Как и одноименный индикатор, советник работает по описанным в ветке пробой утреннего флэта принципам. Эксперт ни в коем случае не претендует на "правильность" и является моим личным взглядом на систему.

Параметры советника:

Lots - фиксированный объем сделок

StartHour - время начала утреннго флэта

EndHour - время окончания утреннего флэта

TargetLevel - целевой уровень сетки Фибоначчи взятый от ширины канала утреннго флэта.

Тестровался на парах EURUSD и USDCHF (на других парах работать попросту не будет, так как пары прописаны жестко) с 01.01.2008 до 01.06.2009.

Полное описание в 49-ом номере журнала Fortrader.ru



EURUSD

USDCHF