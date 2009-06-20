CodeBaseРазделы
Пробой утреннего флэта - эксперт для MetaTrader 4

Ihor Herasko
7506
(3)
Как и одноименный индикатор, советник работает по описанным в ветке пробой утреннего флэта  принципам. Эксперт ни в коем случае не претендует на "правильность" и является моим личным взглядом на систему.

Параметры советника:

   Lots - фиксированный объем сделок

   StartHour - время начала утреннго флэта

   EndHour - время окончания утреннего флэта

   TargetLevel - целевой уровень сетки Фибоначчи взятый от ширины канала утреннго флэта. 

Тестровался на парах EURUSD и USDCHF (на других парах работать попросту не будет, так как пары прописаны жестко) с 01.01.2008 до 01.06.2009.

Полное описание в 49-ом номере журнала Fortrader.ru

EURUSD

USDCHF

