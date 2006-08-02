Snake – индикатор «для самообмана» в чистом виде. Не показывает ничего, кроме усредненных значений цены. При этом значения индикатора на последних 0…Snake_HalfCycle (полупериод) барах может меняться. Удобен для отрисовки рынка в виде очень плавной кривой и для участия в расчетах других индикаторов, когда требуются сглаженные значения цен для баров с номерами большими, чем Snake_HalfCycle. В отличии от мувингов, Snake не запаздывает.



Snake



Borders – индикатор для окна чартов, построенный на базе Snake ’а. Рассчитывает два коридора «нереального» рынка по периодам в MaxPeriod и MinPeriod баров (значения выводятся в комментариях). При наличии явного движения вверх или вниз Snake «ползет» по соответствующей границе коридора, при сильном движении бары выходят наружу за границы коридора(ров). При этом ширина коридора увеличивается (значения ширины выводятся на прогулку Walk в комментариях). Прекращение увеличения ширины и начало сужения говорит о переходе во флэт или о приближении отката. Узкий коридор ведет себя внутри широкого так же, как Snake внутри узкого (хорошо видно при отрисовке на ТФ Н1, Н4,..) .









Borders

Snake Force - индикатор для окна в подвале, из той же серии. Отражает «желание» Snake ’а куда-нибудь ползти (яркие бары). Отсутствие ярких баров или наличие темных баров одновременно и сверху и снизу – неуверенное движение.







SnakeForce



Я назвал эти индикаторы «индикаторами для самообмана» поскольку реально они только отражают сиюминутную ситуацию и не дают сигналы на покупку или продажу (и врядли поддаютcя "механизации"). Торговля строится на сравнении показаний индикаторов и реального движения рынка – находится ли цена внутри коридоров, вышла ли наружу и как далеко. Изначально индикаторы создавались для М1, для скальпинга.

ПРИМЕЧАНИЕ: Цвета приложенных индикаторов подбирал для отрисовки на черном фоне.





