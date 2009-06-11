Смотри, как бесплатно скачать роботов
JS_Signal_Baes - эксперт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 5104
- Опубликован:
- Обновлен:
Хотел давно попробовать эксперта на основе индекатора Signal_Baes вот и написа.
Стратегия проста: когда на всех таймфреймах красное продаём, зелёное покупае, дневной таймфрейм не использовал.
Индикатор на график цеплять не обязательно.
и сообственно сам график
вопросы по улучшению js_sergey@list.ru
