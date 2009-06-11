CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

JS_Signal_Baes - эксперт для MetaTrader 4

JS_Sergey
Просмотров:
5104
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Хотел давно попробовать эксперта на основе индекатора Signal_Baes вот и написа.

Стратегия проста: когда на всех таймфреймах красное продаём, зелёное покупае, дневной таймфрейм не использовал.

Индикатор на график цеплять не обязательно.

и сообственно сам график

вопросы по улучшению js_sergey@list.ru

JS_SISTEM_2.1 JS_SISTEM_2.1

Эксперт переделан под дц с 5 знаками

Cross Arbitr Cross Arbitr

Рассчитывает синтетические уровни Bid и Ask для кроссов по прямым соотношениям через USD.

Статистический анализ отклонений цены на заданных участках Статистический анализ отклонений цены на заданных участках

Скрипт для анализа распределений отклонения цены на заданных сигналами участках.

w35260 w35260

за гранью перерисовки Slope Direction Line, взгляд по другому...