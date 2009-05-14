Смотри, как бесплатно скачать роботов
Lida1 - индикатор для MetaTrader 4
Автор:
xroot
This is a clone of a feature from FXCM and some other brokers' platform.
It provides a summary of all open trades grouped by the currency pair name.
Советы:
На код не смотрите, а то мне стыдно. Написал для друга на выходных...
FXCM-like trading summary
