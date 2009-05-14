CodeBaseРазделы
Индикаторы

Lida1 - индикатор для MetaTrader 4

[Deleted]
Автор:

xroot

This is a clone of a feature from FXCM and some other brokers' platform.

It provides a summary of all open trades grouped by the currency pair name.

Советы:

На код не смотрите, а то мне стыдно. Написал для друга на выходных...


FXCM-like trading summary


