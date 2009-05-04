Ставь лайки и следи за новостями
MultySymbolsChart - индикатор для MetaTrader 4
- 6687
Индикатор отображает в подокне графики других символов.
Параметры
Symbols - список символов через зяпятую;
TimeFrame - таймфрейм: 1, 5, 15 и т.д;
BarsOfSymbol - количество баров одного символа;
SpaceBars - промежуток между графиками символов:
LblColor - цвет названия символа
Цвета буферов 0-го, 3-го и 6-го должны соответствовать цвету фона графика.
Версия 2
Добавлен контроль обновления данных, теперь не нужно переподключать индикатор на запуске терминала.
Переменная Header - высота полосы с названиями символов.
Версия 2_2
В v2 была ошибка. Исправил, заменил на v2_2.
