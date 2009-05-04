Индикатор отображает в подокне графики других символов.





Параметры



Symbols - список символов через зяпятую;

TimeFrame - таймфрейм: 1, 5, 15 и т.д;

BarsOfSymbol - количество баров одного символа;

SpaceBars - промежуток между графиками символов:

LblColor - цвет названия символа

Цвета буферов 0-го, 3-го и 6-го должны соответствовать цвету фона графика.

Версия 2



Добавлен контроль обновления данных, теперь не нужно переподключать индикатор на запуске терминала.

Переменная Header - высота полосы с названиями символов.

Версия 2_2

В v2 была ошибка. Исправил, заменил на v2_2.