Как известно AO запаздывает на 2-3 бара. Я постарался предупредить запаздывание AO в данном осцилляторе на 2 бара(при запаздывании на 3 бара будет ложный сигнал).



Применение на старших таймфреймах ликвидных волантильных валют. Вход по первому сигналу. Выход по вкусу. В любом случае переворот при обратном сигнале или ограничение убытков.

Для младшего таймфрейма рекомендация торговать только по сигналу старшего, либо только бай, либо селл.







