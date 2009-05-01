CodeBaseРазделы
MAGIC OSCILLATOR - индикатор для MetaTrader 4

Vasiliy Smirnov
Просмотров:
15429
Рейтинг:
(3)
Опубликован:
Обновлен:
Как известно AO запаздывает на 2-3 бара. Я постарался предупредить запаздывание AO в данном осцилляторе на 2 бара(при запаздывании на 3 бара будет ложный сигнал).

Применение на старших таймфреймах ликвидных волантильных валют. Вход по первому сигналу. Выход по вкусу. В любом случае переворот при обратном сигнале или ограничение убытков.

Для младшего таймфрейма рекомендация торговать только по сигналу старшего, либо только бай, либо селл.



