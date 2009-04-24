Ставь лайки и следи за новостями
линия отклонения цены от первоначальной заданной - индикатор для MetaTrader 4
Просмотров:
- 4679
Рейтинг:
-
Опубликован:
Обновлен:
Отображает линии отступа от первоночально заданой цены в точке времени, с заданным шагом
extern bool Fixed =false; - (true - истользует фиксирование значение часа / false - отступ от текущего времени
extern int HourPrd =1; - период отображения времени
extern int LineCount =10; - кол-во линий
extern int LineFirst =10; - отступ первой линии
extern int LineStep =5; - шаг отступа от первой линии
extern color OpenColor = Yellow; - цвет цены открытия
extern color FirstColor = Red; - цвет первой линии
extern color NextColor = SpringGreen; - цвет следующих линий
