Отображает линии отступа от первоночально заданой цены в точке времени, с заданным шагом

extern bool Fixed =false; - (true - истользует фиксирование значение часа / false - отступ от текущего времени

extern int HourPrd =1; - период отображения времени

extern int LineCount =10; - кол-во линий

extern int LineFirst =10; - отступ первой линии

extern int LineStep =5; - шаг отступа от первой линии

extern color OpenColor = Yellow; - цвет цены открытия

extern color FirstColor = Red; - цвет первой линии

extern color NextColor = SpringGreen; - цвет следующих линий