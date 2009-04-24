Ставь лайки и следи за новостями
Очередной грааль - эксперт для MetaTrader 4
Проверял идейки, и случайно набросал очередного советника, показывающего в тестере положительный результат, от остальных отличается простейшей реализацией и ограничив убытки, можно даже взять за основу своей ТС.
Сразу несколько оговорок. Работает только на USDJPY и делает только две сделки в день. Гоняется в тестере по открытию пятиминутных баров. Огрехи в логике и коде не правились.
Чтобы не скачивать лишний раз советник, просто приведу вход и выход по сделкам.
datetime curtime=iTime(NULL,PERIOD_M1,0); if (ExistPositions(Symbol(),-1, MagicNumber)) { if ((TimeHour(curtime)==5 && TimeMinute(curtime)==55) || (TimeHour(curtime)==6 && TimeMinute(curtime)==0)) OrderClose(OpenedOrder,LotSize,Ask,3); } else { if (TimeHour(curtime)==4 && TimeMinute(curtime)==0) iSetOrder(Symbol(), OP_SELL, 20*ExtendPoint,10000); }
На реал можно поставить доработанную версию, но поскольку все базируется на статистических данных, прибыльность не гарантируется.
График тестера с 01.08.2008 по 23.04.2009.
Отчет тестера
