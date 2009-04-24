Проверял идейки, и случайно набросал очередного советника, показывающего в тестере положительный результат, от остальных отличается простейшей реализацией и ограничив убытки, можно даже взять за основу своей ТС.

Сразу несколько оговорок. Работает только на USDJPY и делает только две сделки в день. Гоняется в тестере по открытию пятиминутных баров. Огрехи в логике и коде не правились.

Чтобы не скачивать лишний раз советник, просто приведу вход и выход по сделкам.

datetime curtime=iTime( NULL , PERIOD_M1 , 0 ); if (ExistPositions( Symbol (),- 1 , MagicNumber)) { if ((TimeHour(curtime)== 5 && TimeMinute(curtime)== 55 ) || (TimeHour(curtime)== 6 && TimeMinute(curtime)== 0 )) OrderClose(OpenedOrder,LotSize,Ask, 3 ); } else { if (TimeHour(curtime)== 4 && TimeMinute(curtime)== 0 ) iSetOrder( Symbol (), OP_SELL, 20 *ExtendPoint, 10000 ); }

На реал можно поставить доработанную версию, но поскольку все базируется на статистических данных, прибыльность не гарантируется.

График тестера с 01.08.2008 по 23.04.2009.

Отчет тестера



