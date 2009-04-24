CodeBaseРазделы
Очередной грааль - эксперт для MetaTrader 4

Всеволод
5945
(4)
Проверял идейки, и случайно набросал очередного советника, показывающего в тестере положительный результат, от остальных отличается простейшей реализацией и ограничив убытки, можно даже взять за основу своей ТС.

Сразу несколько оговорок. Работает только на USDJPY и делает только две сделки в день. Гоняется в тестере по открытию пятиминутных баров. Огрехи в логике и коде не правились.

Чтобы не скачивать лишний раз советник, просто приведу вход и выход по сделкам.

datetime curtime=iTime(NULL,PERIOD_M1,0);
if (ExistPositions(Symbol(),-1, MagicNumber)) {
if ((TimeHour(curtime)==5 && TimeMinute(curtime)==55) || (TimeHour(curtime)==6 && TimeMinute(curtime)==0))
OrderClose(OpenedOrder,LotSize,Ask,3);
}
else {
if (TimeHour(curtime)==4 && TimeMinute(curtime)==0)
iSetOrder(Symbol(), OP_SELL, 20*ExtendPoint,10000);
}

На реал можно поставить доработанную версию, но поскольку все базируется на статистических данных, прибыльность не гарантируется.

График тестера с 01.08.2008 по 23.04.2009.

Советник для торговли по USDJPY в определенное время.

Отчет тестера

Советник для торговли по USDJPY в определенное время.

