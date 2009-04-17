CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Скрипты

PROvidets - скрипт для MetaTrader 4

Dmitriy
Просмотров:
3152
Рейтинг:
(2)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Идея создания скрипта PROvidets навеяна советником Gandalf_PRO.

Входные переменные:

Count_bars - количество баров на выбранном участке истории, далее следуют:

Year_PRO, Month_PRO,Day_PRO и Hour_PRO - год,месяц,день и час - определяющие стартовый бар на этом участке.

Скрипт выполняется только на H1 и H4 таймфреймах.

Для графика H1 переменная Hour_PRO должна находится в диапазоне от 0 до 23,для графика H4 - в диапазоне от 0 до 5 (где 0-первый,1-второй,...5-последний четырёхчасовик в сутках).

Иначе скрипт выдаст алерт:"Некорректный ввод данных".

Скрипт также выдаст это сообщение,если будет попытка ввести дату,приходящуюся на субботу или воскресенье.

____________________________________________________________________

Пускай имеется тренд значений y = a*x + b, где a-наклон, b- отрезок (смещение) этого тренда.

Тогда,нормальная система МНК (составленая для цен закрытия) имеет вид:

(1*1+2*2+...+n*n)*a + (1+2+...+n)*b = Close[n]*1 + Close[n-1]*2+...+Close[1]*n

(*)

(1+2+...+n)*a + n*b = Close[n]+Close[n-1]+...+Close[1]

где n= Count_bars, Close[n] - самая старая (по времени) цена на выбранном участке истории.

Система уравнений (*) аж с двумя неизвестными в скрипте прорешивается по правилу Крамера, в матричной форме:

|| a1 b1 | s1 ||

|| a2 b2 | s2 ||

При корректном вводе стартового бара поучается такая картина:

В алерте сначала показывается инструмент,затем-период графика,количество баров на графике,

далее следуют рассчитанные значения а и b.

JaNeTormoz JaNeTormoz

Простая но приятная фича для использования в индикаторах, производящих интенсивные вычисления

Индикатор Гепа сглаженный по принципу ADX Индикатор Гепа сглаженный по принципу ADX

показывает направление движения тренда используя принцип сглаживания индикатора ADX

Fractals_Price Fractals_Price

Индикатор ценовых уровней фракталов.

Советник на Цифровом фильтре и стохастике. Советник на Цифровом фильтре и стохастике.

Идея моя, закодил Lemyx.