Идея создания скрипта PROvidets навеяна советником Gandalf_PRO.

Входные переменные:

Count_bars - количество баров на выбранном участке истории, далее следуют:

Year_PRO, Month_PRO,Day_PRO и Hour_PRO - год,месяц,день и час - определяющие стартовый бар на этом участке.

Скрипт выполняется только на H1 и H4 таймфреймах.

Для графика H1 переменная Hour_PRO должна находится в диапазоне от 0 до 23,для графика H4 - в диапазоне от 0 до 5 (где 0-первый,1-второй,...5-последний четырёхчасовик в сутках).

Иначе скрипт выдаст алерт:"Некорректный ввод данных".

Скрипт также выдаст это сообщение,если будет попытка ввести дату,приходящуюся на субботу или воскресенье.

____________________________________________________________________

Пускай имеется тренд значений y = a*x + b, где a-наклон, b- отрезок (смещение) этого тренда.

Тогда,нормальная система МНК (составленая для цен закрытия) имеет вид:

(1*1+2*2+...+n*n)*a + (1+2+...+n)*b = Close[n]*1 + Close[n-1]*2+...+Close[1]*n

(*)

(1+2+...+n)*a + n*b = Close[n]+Close[n-1]+...+Close[1]

где n= Count_bars, Close[n] - самая старая (по времени) цена на выбранном участке истории.

Система уравнений (*) аж с двумя неизвестными в скрипте прорешивается по правилу Крамера, в матричной форме:

|| a1 b1 | s1 ||

|| a2 b2 | s2 ||

При корректном вводе стартового бара поучается такая картина:

В алерте сначала показывается инструмент,затем-период графика,количество баров на графике,

далее следуют рассчитанные значения а и b.