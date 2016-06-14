CodeBaseРазделы
Индикаторы

wajdyss_MA_indicator_v2 - индикатор для MetaTrader 4

Wajdi MURAD | Russian English
Просмотров:
4418
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор отрисовывает стрелки для buy & sell на основании двух МА



Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8833

