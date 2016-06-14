CodeBaseРазделы
Индикаторы

wajdyss_ADX_Indicator_V1 - индикатор для MetaTrader 4

Wajdi MURAD | Russian English
Просмотров:
5036
Рейтинг:
(7)
Опубликован:
Опубликован:
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор отрисовывает стрелки для buy & sell на основании ADX



Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8835

