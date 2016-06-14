CodeBaseРазделы
Индикаторы

wajdyss_T3_indicator_v3 - индикатор для MetaTrader 4

Wajdi MURAD | Russian English
Опубликован:
Индикатор отрисовывает стрелки для buy и sell на основании индикатора T3 http://forum.m-e-c.biz/t29283.html


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8832

