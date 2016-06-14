CodeBaseРазделы
Индикаторы

Indicator BB - индикатор для MetaTrader 4

Walter | Russian English
Просмотров:
8073
Рейтинг:
(22)
Опубликован:
(Добавлен уровень 50 по запросу пользователей).

%BB индикатор на основе полос Боллинджера. Один из вариантов его использования - отслеживание моментов, когда цена пересекает полосу Боллинджера вверх/вниз.

Приятного использования!

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8823

