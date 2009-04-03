CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Библиотеки

Украшение индикаторов - библиотека для MetaTrader 4

TheXpert
Просмотров:
3070
Рейтинг:
(5)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу



Все это можно творить ЛЕГКО.

Indicator_Painting.mqh необходимо поместить в папку /experts/include

Indicator_Painting.mq4 необходимо поместить в папку /experts/libraries

Примеры смотреть в индикаторах.

FMW_1 FMW_1

Fractal & EMA & Wiliams percent range

ShadowTF ShadowTF

Рисует тени свечей старшего таймфрейма, заданного в параметрах индикатора.

Примеры к библиотеке "Украшение индикаторов" Примеры к библиотеке "Украшение индикаторов"

Примеры использования библиотеки

VisualOrders VisualOrders

На графике отображает сделки по истории и текущие открытые позиции,стрелочками где открыта/закрыта , и линией от открытия до закрытия