Украшение индикаторов - библиотека для MetaTrader 4
Просмотров:
- 3070
Рейтинг:
-
Опубликован:
Обновлен:
Все это можно творить ЛЕГКО.
Indicator_Painting.mqh необходимо поместить в папку /experts/include
Indicator_Painting.mq4 необходимо поместить в папку /experts/libraries
Примеры смотреть в индикаторах.
FMW_1
Fractal & EMA & Wiliams percent rangeShadowTF
Рисует тени свечей старшего таймфрейма, заданного в параметрах индикатора.
Примеры к библиотеке "Украшение индикаторов"
Примеры использования библиотекиVisualOrders
На графике отображает сделки по истории и текущие открытые позиции,стрелочками где открыта/закрыта , и линией от открытия до закрытия