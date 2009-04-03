CodeBaseРазделы
Индикаторы

Примеры к библиотеке "Украшение индикаторов" - индикатор для MetaTrader 4

TheXpert
Необходимые для работы индикаторов файлы:

Indicator_Painting.mqh необходимо поместить в папку /experts/include

Indicator_Painting.mq4 необходимо поместить в папку /experts/libraries

Компилировать нужно только индикаторы.

Украшение индикаторов Украшение индикаторов

Библиотека для автоматизации раскрашивания индикаторов по направлению, экстремумам, пересечениям и уровням

FMW_1 FMW_1

Fractal & EMA & Wiliams percent range

VisualOrders VisualOrders

На графике отображает сделки по истории и текущие открытые позиции,стрелочками где открыта/закрыта , и линией от открытия до закрытия

iBalans iBalans

Отображает кривую баланса с выделением "вклада" текущего инструмента в общий баланс.