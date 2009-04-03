Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Примеры к библиотеке "Украшение индикаторов" - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 5397
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Необходимые для работы индикаторов файлы:
Indicator_Painting.mqh необходимо поместить в папку /experts/include
Indicator_Painting.mq4 необходимо поместить в папку /experts/libraries
Компилировать нужно только индикаторы.
Украшение индикаторов
Библиотека для автоматизации раскрашивания индикаторов по направлению, экстремумам, пересечениям и уровнямFMW_1
Fractal & EMA & Wiliams percent range
VisualOrders
На графике отображает сделки по истории и текущие открытые позиции,стрелочками где открыта/закрыта , и линией от открытия до закрытияiBalans
Отображает кривую баланса с выделением "вклада" текущего инструмента в общий баланс.