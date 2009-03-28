CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

ytg_MA_Open_V0 - индикатор для MetaTrader 4

Iurii Tokman
Просмотров:
6120
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор указывает на откаты от скользящей средней.


АвтоADX АвтоADX

Хорошо отлаженый советник Смотрите делайте выводы

Graal for tester Graal for tester

Советник самообучающийся на истории, в тестере ему равных нет.

Tetris Tetris

Тетрис на MQL!

StopLoss Mover StopLoss Mover

Сдвиг StopLoss ближе к рыночной цене, для уменьшения потерь. Лучше всего подходит для отложенных ордеров и пипсаторов.