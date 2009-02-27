CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Скрипты

Оценка прибыли/убытков системы по времени в трейде - скрипт для MetaTrader 4

Avals
Просмотров:
4343
Рейтинг:
(4)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Скрипт позволяет проанализировать как накапливается прибыль/убыток по ходу трейда для введения управления открытыми сделками например. Также можно проанализировать зависимость результата от поведения цены до входа в трейд.

Сначала нужно сохранить файл отчета тестера в папку MQL4/Files под именем StrategyTester.htm.

Затем нужно перенести скрипт expert_analyze на график валюты по которой проводилось тестирование и на тот же тайм-фрейм.

Скрипт работает некоторое время и затем автоматически запускает Excel и рисует диаграммы.

Слева диаграммы для long позиций, справа для short.

Точка ноль по оси абсцисс это точка входа в трейд. По этой оси отложено время в минутах. Т.е. на положительной полуоси будет накопление прибыли (усредненное по всем трейдам) после входа в трейд, а на отрицательной усредненное положение цены до входа в трейд. По оси ординат изменение цены в пунктах. Т.о. получается некая усредненная траектория цены до входа в трейд и после.

На первой паре графиков строяться усредненные траектории как по прибыльным, так и по убыточным сделкам. На второй паре только по прибыльным. На третей только по убыточным. Рисуется не только средняя траектория (темно-синим), но и граница в 3 сигма (красным верхняя граница, желтым нижняя). Т.е. большинство трейдов попадает в этот диапазон.

Библиотека NeuroNet и ее интерфейс к MQL4 Библиотека NeuroNet и ее интерфейс к MQL4

Библиотека NeuroNet реализует обучение нейронной сети методом обратного распространения ошибки.

RPoint v2 RPoint v2

Улучшенная версия индикатора RPoint (зигзаг на основе HiLo).

Индикатор i-Regr v2. Канал регрессии Индикатор i-Regr v2. Канал регрессии

Вторая версия индикатора i-Regr.

Igrok Igrok

Индикатор, облегчающий визуальное восприятие идей изложенных в книге "FOREX игра на деньги, Стратегии победы"