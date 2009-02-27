Скрипт позволяет проанализировать как накапливается прибыль/убыток по ходу трейда для введения управления открытыми сделками например. Также можно проанализировать зависимость результата от поведения цены до входа в трейд.

Сначала нужно сохранить файл отчета тестера в папку MQL4/Files под именем StrategyTester.htm.

Затем нужно перенести скрипт expert_analyze на график валюты по которой проводилось тестирование и на тот же тайм-фрейм.

Скрипт работает некоторое время и затем автоматически запускает Excel и рисует диаграммы.

Слева диаграммы для long позиций, справа для short.

Точка ноль по оси абсцисс это точка входа в трейд. По этой оси отложено время в минутах. Т.е. на положительной полуоси будет накопление прибыли (усредненное по всем трейдам) после входа в трейд, а на отрицательной усредненное положение цены до входа в трейд. По оси ординат изменение цены в пунктах. Т.о. получается некая усредненная траектория цены до входа в трейд и после.

На первой паре графиков строяться усредненные траектории как по прибыльным, так и по убыточным сделкам. На второй паре только по прибыльным. На третей только по убыточным. Рисуется не только средняя траектория (темно-синим), но и граница в 3 сигма (красным верхняя граница, желтым нижняя). Т.е. большинство трейдов попадает в этот диапазон.