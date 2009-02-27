Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оценка прибыли/убытков системы по времени в трейде - скрипт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 4343
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Скрипт позволяет проанализировать как накапливается прибыль/убыток по ходу трейда для введения управления открытыми сделками например. Также можно проанализировать зависимость результата от поведения цены до входа в трейд.
Сначала нужно сохранить файл отчета тестера в папку MQL4/Files под именем StrategyTester.htm.
Затем нужно перенести скрипт expert_analyze на график валюты по которой проводилось тестирование и на тот же тайм-фрейм.
Скрипт работает некоторое время и затем автоматически запускает Excel и рисует диаграммы.
Слева диаграммы для long позиций, справа для short.
Точка ноль по оси абсцисс это точка входа в трейд. По этой оси отложено время в минутах. Т.е. на положительной полуоси будет накопление прибыли (усредненное по всем трейдам) после входа в трейд, а на отрицательной усредненное положение цены до входа в трейд. По оси ординат изменение цены в пунктах. Т.о. получается некая усредненная траектория цены до входа в трейд и после.
На первой паре графиков строяться усредненные траектории как по прибыльным, так и по убыточным сделкам. На второй паре только по прибыльным. На третей только по убыточным. Рисуется не только средняя траектория (темно-синим), но и граница в 3 сигма (красным верхняя граница, желтым нижняя). Т.е. большинство трейдов попадает в этот диапазон.
Библиотека NeuroNet реализует обучение нейронной сети методом обратного распространения ошибки.RPoint v2
Улучшенная версия индикатора RPoint (зигзаг на основе HiLo).
Вторая версия индикатора i-Regr.Igrok
Индикатор, облегчающий визуальное восприятие идей изложенных в книге "FOREX игра на деньги, Стратегии победы"