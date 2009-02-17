Скрипт предназначен для установки двух параметров смещения и кол-ва расчетных данных для индикатора советника или же другого скрипта через глобальные переменные, а также существует возможность автоматически проходить по диапазону данных от изначально установленного бара до нулевого с задержкой.. Приведен пример индикатора линейной регрессии в совместном использовании с прилагаемым скриптом..

также показан пример подключения индикатора в самом коде скрипта.. Индикатор может выполнять расчеты как при самостоятельном выполнении так и в связке со скриптом (наличии запущенного скрипта).. При наличии связки со скриптом параметры которые необходимы индикатору для расчета (смещение и кол-во расчетных данных) находятся в глобальных переменных (CE_Time и CE_Count соответственно)

скрипт имеет возможность управления индикатором как в ручном режиме (задание смещения - позиционирование обьекта линейной регресии мышкой) или же в автоматическом (задание смещения - позиционирование объекта линейной регрессии через установку новых координат со смещением -1). управление ручным и автоматическим режимом задается через глобальную переменную _Emulated _Emulated=0 - ручной режим _Emulated=1 автоматический режим.. Установка значения глобальной переменой осуществляется как через глобальные переменные "F3" так и через удаление текстовой метки "Auto Emulate" или "Manual Emulate" - что приводит к изменению значения на противоположное..

при достижении объектом нулевого бара в автоматическом режиме скрипт переходит в ручной режим управления.. глобальной переменой _PauseCount устанавливают параметр задержки для следующего выполнения индикатора глобальной переменой _CW_xxxxx - определяется готовность индикатора на выполнения следующего расчета.. по завершению расчета индикатор выставляет флаг _CW_xxxxx=true.. глобальная переменная _CW_xxxxx - формируется при инициализации индикатора и является уникальной для каждого добавленного индикатора индикатора на любой график со своим временным периодом.. Индикатор определяет сам необходимость пересчета данных при изменении смещения в глобальной переменной CE_Time

При выходе крайних точек объекта линейной регрессии за границы экрана графика график автоматически перемещается, отображая новый выбранный диапазон Завершение выполнения скрипта осуществляется удалением объекта линейной регрессии с последующим подтверждением на выгрузку Мои благодарности за начальную идею Поддубному Олегу его скрипт Mover.mq4..

Пример использования на разных периодах показано на рисунках ниже..

подключение индикатора на периоде Н4 к управлению скриптом на периоде Н1

Показаны точки соответствия позиций смещения на разных периодах

и способы переключения работы индикатора с ручного на автоматический режим эмуляции тиков