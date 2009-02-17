Смотри, как бесплатно скачать роботов
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Советник на индикаторе Sidus. - эксперт для MetaTrader 4
- 7179
Советник на индикаторе Sidus.
ФОРВАРД:
|Символ
|GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Период
|1 Час (H1) 2008.01.02 10:00 - 2009.02.15 23:59 (2008.01.01 - 2009.02.16)
|Параметры
|Lots=0.1; shif=1;
|Баров в истории
|7896
|Смоделировано тиков
|14788
|Качество моделирования
|n/a
|Ошибки рассогласования графиков
|0
|Начальный депозит
|10000.00
|Чистая прибыль
|414.37
|Общая прибыль
|2445.16
|Общий убыток
|-2030.79
|Прибыльность
|1.20
|Матожидание выигрыша
|9.64
|Абсолютная просадка
|540.03
|Максимальная просадка
|696.05 (6.26%)
|Относительная просадка
|6.74% (683.82)
|Всего сделок
|43
|Короткие позиции (% выигравших)
|25 (80.00%)
|Длинные позиции (% выигравших)
|18 (66.67%)
|Прибыльные сделки (% от всех)
|32 (74.42%)
|Убыточные сделки (% от всех)
|11 (25.58%)
|Самая большая
|прибыльная сделка
|80.36
|убыточная сделка
|-203.30
|Средняя
|прибыльная сделка
|76.41
|убыточная сделка
|-184.62
|Максимальное количество
|непрерывных выигрышей (прибыль)
|12 (960.06)
|непрерывных проигрышей (убыток)
|3 (-608.91)
|Максимальная
|непрерывная прибыль (число выигрышей)
|960.06 (12)
|непрерывный убыток (число проигрышей)
|-608.91 (3)
|Средний
|непрерывный выигрыш
|5
|непрерывный проигрыш
|2
ОПТИМИЗАЦИЯ:
|Символ
|GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Период
|1 Час (H1) 2007.01.02 01:00 - 2007.12.28 23:59 (2007.01.01 - 2007.12.31)
|Параметры
|Lots=0.1; shif=1;
|Баров в истории
|7124
|Смоделировано тиков
|13245
|Качество моделирования
|n/a
|Ошибки рассогласования графиков
|0
|Начальный депозит
|10000.00
|Чистая прибыль
|1257.69
|Общая прибыль
|1960.83
|Общий убыток
|-703.14
|Прибыльность
|2.79
|Матожидание выигрыша
|39.30
|Абсолютная просадка
|195.21
|Максимальная просадка
|294.44 (2.73%)
|Относительная просадка
|2.73% (294.44)
|Всего сделок
|32
|Короткие позиции (% выигравших)
|12 (66.67%)
|Длинные позиции (% выигравших)
|20 (95.00%)
|Прибыльные сделки (% от всех)
|27 (84.38%)
|Убыточные сделки (% от всех)
|5 (15.63%)
|Самая большая
|прибыльная сделка
|80.81
|убыточная сделка
|-205.10
|Средняя
|прибыльная сделка
|72.62
|убыточная сделка
|-140.63
|Максимальное количество
|непрерывных выигрышей (прибыль)
|12 (958.83)
|непрерывных проигрышей (убыток)
|1 (-205.10)
|Максимальная
|непрерывная прибыль (число выигрышей)
|958.83 (12)
|непрерывный убыток (число проигрышей)
|-205.10 (1)
|Средний
|непрерывный выигрыш
|7
|непрерывный проигрыш
|1
