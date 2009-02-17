CodeBaseРазделы
Советники

Советник на индикаторе Sidus. - эксперт для MetaTrader 4

Iurii Tokman | Russian English
Просмотров:
7179
Рейтинг:
(19)
Опубликован:
Обновлен:
Советник на индикаторе Sidus.

ФОРВАРД:


СимволGBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Период1 Час (H1) 2008.01.02 10:00 - 2009.02.15 23:59 (2008.01.01 - 2009.02.16)


Параметры Lots=0.1; shif=1;

Баров в истории7896Смоделировано тиков14788Качество моделированияn/a
Ошибки рассогласования графиков0




Начальный депозит10000.00



Чистая прибыль414.37Общая прибыль2445.16Общий убыток-2030.79
Прибыльность1.20Матожидание выигрыша9.64

Абсолютная просадка540.03Максимальная просадка696.05 (6.26%)Относительная просадка6.74% (683.82)

Всего сделок43Короткие позиции (% выигравших)25 (80.00%)Длинные позиции (% выигравших)18 (66.67%)

Прибыльные сделки (% от всех)32 (74.42%)Убыточные сделки (% от всех)11 (25.58%)
Самая большаяприбыльная сделка80.36убыточная сделка-203.30
Средняяприбыльная сделка76.41убыточная сделка-184.62
Максимальное количествонепрерывных выигрышей (прибыль)12 (960.06)непрерывных проигрышей (убыток)3 (-608.91)
Максимальнаянепрерывная прибыль (число выигрышей)960.06 (12)непрерывный убыток (число проигрышей)-608.91 (3)
Среднийнепрерывный выигрыш5непрерывный проигрыш2


ОПТИМИЗАЦИЯ:


СимволGBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Период1 Час (H1) 2007.01.02 01:00 - 2007.12.28 23:59 (2007.01.01 - 2007.12.31)


Параметры Lots=0.1; shif=1;

Баров в истории7124Смоделировано тиков13245Качество моделированияn/a
Ошибки рассогласования графиков0




Начальный депозит10000.00



Чистая прибыль1257.69Общая прибыль1960.83Общий убыток-703.14
Прибыльность2.79Матожидание выигрыша39.30

Абсолютная просадка195.21Максимальная просадка294.44 (2.73%)Относительная просадка2.73% (294.44)

Всего сделок32Короткие позиции (% выигравших)12 (66.67%)Длинные позиции (% выигравших)20 (95.00%)

Прибыльные сделки (% от всех)27 (84.38%)Убыточные сделки (% от всех)5 (15.63%)
Самая большаяприбыльная сделка80.81убыточная сделка-205.10
Средняяприбыльная сделка72.62убыточная сделка-140.63
Максимальное количествонепрерывных выигрышей (прибыль)12 (958.83)непрерывных проигрышей (убыток)1 (-205.10)
Максимальнаянепрерывная прибыль (число выигрышей)958.83 (12)непрерывный убыток (число проигрышей)-205.10 (1)
Среднийнепрерывный выигрыш7непрерывный проигрыш1
