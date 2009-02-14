CodeBaseРазделы
Индикаторы

BW-Zone - индикатор для MetaTrader 4

Опубликован:
Обновлен:
Собственно реализована идея визуальной интерпретации состояния четвертого измерения теории Хаоса Б. Вильямса - Зоны.

О теории Хаоса в целом и о Зоне и логике определения ее состояния в частности можно почитать здесь.

Вкратце состояние зоны определяется по показаниям двух индикаторов: Awesome Oscillator и Acceleration/Deceleration. Оба входят в стандартную поставку метатрейдера (Вставка - Индикаторы - Б. Вильямса).

Когда движущая сила (Awesome Oscillator — АО) и ускорение (Acceleration/Deceleration — АС) направлены в одну сторону (оба зеленые или оба красные) — это означает, что движущая сила не только движется в этом направлении, но и еще ускоряется.

Если текущие столбцы АС и АО зеленые, это свидетельствует о зеленой зоне. Для наглядности этот бар можно окрасить в зеленый цвет.

Если текущие столбцы АС и АО красные, это свидетельствует о красной зоне. Для наглядности этот бар можно окрасить в красный цвет.

Если столбцы АС и АО разнонаправленны, то бар окрашивается в серый цвет (серая зона).


