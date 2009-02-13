Смотри, как бесплатно скачать роботов
Эмуляция тиков для ускоренной проверки индикаторов ver.2 - скрипт для MetaTrader 4
- 2485
Эмуляция тиков для ускоренной проверки индикаторов
Скрипт позволяет на реальном графике просмотреть поведение индикаторов с заданной точки с минимальными расчетными ресурсами.Каналы
Индикатор рисует каналы на трёх различных таймфреймах ( по умолчанию 1 час, 4 часа, 1 день) и выводит их на один график. Также для большей наглядности на график выводятся текущие границы каждого канала .
AIS1 Trading Robot
Торговый роботBW-Zone
Индикатор-визуализатор (тьфу-ты словосочетание то какое непотребное придумал!). Раскрашивает бары графика в соответствии с логикой определения состояния четвертого измерения теории Хаоса Б. Вильямса - Зоны.