Скрипт позволяет на реальном графике просмотреть поведение индикаторов с заданной точки с минимальными расчетными ресурсами.

Индикатор рисует каналы на трёх различных таймфреймах ( по умолчанию 1 час, 4 часа, 1 день) и выводит их на один график. Также для большей наглядности на график выводятся текущие границы каждого канала .