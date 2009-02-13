CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Скрипты

Эмуляция тиков для ускоренной проверки индикаторов ver.2 - скрипт для MetaTrader 4

Evgeniy Gutorov | Russian English
Просмотров:
2485
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Модернизация первого варианта скрипта с возможностью управления несколькими индикаторами
Пример подключения индикатора показан на основании приложенного индикатора линейной регрессии и также описано в коде скрипта

Уникальный номер индикатор формирует сам при первоначальном запуске..

Эмуляция тиков для ускоренной проверки индикаторов Эмуляция тиков для ускоренной проверки индикаторов

Скрипт позволяет на реальном графике просмотреть поведение индикаторов с заданной точки с минимальными расчетными ресурсами.

Каналы Каналы

Индикатор рисует каналы на трёх различных таймфреймах ( по умолчанию 1 час, 4 часа, 1 день) и выводит их на один график. Также для большей наглядности на график выводятся текущие границы каждого канала .

AIS1 Trading Robot AIS1 Trading Robot

Торговый робот

BW-Zone BW-Zone

Индикатор-визуализатор (тьфу-ты словосочетание то какое непотребное придумал!). Раскрашивает бары графика в соответствии с логикой определения состояния четвертого измерения теории Хаоса Б. Вильямса - Зоны.