Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Эмуляция тиков для ускоренной проверки индикаторов - скрипт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 2947
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Скрипт позволяет на реальном графике просмотреть поведение индикаторов с заданной точки с минимальными расчетными ресурсами, как в режиме ручного управления точкой смещения, так и в автоматическом режиме с задержкой выдачи тика.
Скрипт предназначен для установки двух параметров смещения и кол-ва расчетных данных для индикатора советника или же другого скрипта через глобальные переменные, а также существует возможность автоматически проходить по диапазону данных от начально установленного бара до нулевого с задержкой.
Приведен пример индикатора линейной регрессии в совместном использовании с прилагаемым скриптом. Индикатор может выполнять расчеты как при самостоятельном выполнении так и в связке со скриптом (наличии запущенного скрипта).
При наличии связки со скриптом параметры, которые необходимы индикатору для расчета (смещение и кол-во расчетных данных) находятся в глобальных переменных (CE_Shift и CE_Count соответственно).
Скрипт имеет возможность управления индикатором как в ручном режиме (задание смещения - позиционирование объекта линейной регрессии мышкой) или же в автоматическом (задание смещения - позиционирование объекта линейной регрессии через установку новых координат со смещением -1).
Управление ручным и автоматическим режимом задается через глобальную переменную _Emulated:
- _Emulated=0 - ручной режим
- _Emulated=1 автоматический режим.
При достижении объектом нулевого бара в автоматическом режиме скрипт переходит в ручной режим управления. Глобальной переменой _PauseCount устанавливают параметр задержки для следующего выполнения индикатора. Глобальной переменой _Calculated - определяется готовность индикатора на выполнения следующего расчета. По завершению расчета индикатор выставляет флаг _Calculated=true.
При выходе крайних точек объекта линейной регрессии за границы экрана графика график автоматически перемещается, отображая новый выбранный диапазон.
Завершение выполнения скрипта осуществляется удалением объекта линейной регрессии с последующим подтверждением на выгрузку.
Мои благодарности за начальную идею Поддубному Олегу его скрипт Mover.mq4.
Индикатор рисует каналы на трёх различных таймфреймах ( по умолчанию 1 час, 4 часа, 1 день) и выводит их на один график. Также для большей наглядности на график выводятся текущие границы каждого канала .NTK 07
Эксперт для работы по тренду с увеличением лотов
Модернизация первого варианта скрипта с возможностью управления несколькими индикаторамиAIS1 Trading Robot
Торговый робот