Эмуляция тиков для ускоренной проверки индикаторов - скрипт для MetaTrader 4

Evgeniy Gutorov
Скрипт позволяет на реальном графике просмотреть поведение индикаторов с заданной точки с минимальными расчетными ресурсами, как в режиме ручного управления точкой смещения, так и в автоматическом режиме с задержкой выдачи тика.

Скрипт предназначен для установки двух параметров смещения и кол-ва расчетных данных для индикатора советника или же другого скрипта через глобальные переменные, а также существует возможность автоматически проходить по диапазону данных от начально установленного бара до нулевого с задержкой.

Приведен пример индикатора линейной регрессии в совместном использовании с прилагаемым скриптом. Индикатор может выполнять расчеты как при самостоятельном выполнении так и в связке со скриптом (наличии запущенного скрипта).

При наличии связки со скриптом параметры, которые необходимы индикатору для расчета (смещение и кол-во расчетных данных) находятся в глобальных переменных (CE_Shift и CE_Count соответственно).

Скрипт имеет возможность управления индикатором как в ручном режиме (задание смещения - позиционирование объекта линейной регрессии мышкой) или же в автоматическом (задание смещения - позиционирование объекта линейной регрессии через установку новых координат со смещением -1).

Управление ручным и автоматическим режимом задается через глобальную переменную _Emulated:

  • _Emulated=0 - ручной режим
  • _Emulated=1 автоматический режим.

При достижении объектом нулевого бара в автоматическом режиме скрипт переходит в ручной режим управления. Глобальной переменой _PauseCount устанавливают параметр задержки для следующего выполнения индикатора. Глобальной переменой _Calculated - определяется готовность индикатора на выполнения следующего расчета. По завершению расчета индикатор выставляет флаг _Calculated=true.

При выходе крайних точек объекта линейной регрессии за границы экрана графика график автоматически перемещается, отображая новый выбранный диапазон.

Завершение выполнения скрипта осуществляется удалением объекта линейной регрессии с последующим подтверждением на выгрузку.

Мои благодарности за начальную идею Поддубному Олегу его скрипт Mover.mq4.

