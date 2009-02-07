Функция торговых сигналов. Основана на показаниях индикатора CCI.

Добавляем функцию в советник #include <Signal.mqh>

Условие if(GetSignal()==1) для покупок.

Условие if(GetSignal()==-1) для продаж.

Внешние переменные функции:

periodCCI - Период усреднения для вычисления индикатора.

applied_price - Используемая цена. Может быть любой из ценовых констант принимает значение от 0 до 6.

shift - Индекс получаемого значения из индикаторного буфера (сдвиг относительно текущего бара на указанное количество периодов назад).

CCI_High - Верхний уровень индикатора.

CCI_Low - Нижний уровень индикатора.

Пример тестирования :



