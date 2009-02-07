Ставь лайки и следи за новостями
- Просмотров:
- 4370
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Функция торговых сигналов. Основана на показаниях индикатора CCI.
Добавляем функцию в советник #include <Signal.mqh>
Условие if(GetSignal()==1) для покупок.
Условие if(GetSignal()==-1) для продаж.
Внешние переменные функции:
periodCCI - Период усреднения для вычисления индикатора.
applied_price - Используемая цена. Может быть любой из ценовых констант принимает значение от 0 до 6.
shift - Индекс получаемого значения из индикаторного буфера (сдвиг относительно текущего бара на указанное количество периодов назад).
CCI_High - Верхний уровень индикатора.
CCI_Low - Нижний уровень индикатора.
Пример тестирования :
|Символ
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Период
|15 Минут (M15) 2009.01.26 00:00 - 2009.02.02 23:45 (2009.01.26 - 2009.02.03)
|Модель
|Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
|Параметры
|periodCCI=9; applied_price=2; shift=0; CCI_High=110; CCI_Low=120; TakeProfit=60; SL=30; Lots=1;
|Баров в истории
|1573
|Смоделировано тиков
|146419
|Качество моделирования
|n/a
|Ошибки рассогласования графиков
|517
|Начальный депозит
|10000.00
|Чистая прибыль
|11625.70
|Общая прибыль
|18583.50
|Общий убыток
|-6957.80
|Прибыльность
|2.67
|Матожидание выигрыша
|219.35
|Абсолютная просадка
|190.00
|Максимальная просадка
|2267.80 (10.25%)
|Относительная просадка
|10.25% (2267.80)
|Всего сделок
|53
|Короткие позиции (% выигравших)
|17 (70.59%)
|Длинные позиции (% выигравших)
|36 (52.78%)
|Прибыльные сделки (% от всех)
|31 (58.49%)
|Убыточные сделки (% от всех)
|22 (41.51%)
|Самая большая
|прибыльная сделка
|601.10
|убыточная сделка
|-320.00
|Средняя
|прибыльная сделка
|599.47
|убыточная сделка
|-316.26
|Максимальное количество
|непрерывных выигрышей (прибыль)
|5 (3001.10)
|непрерывных проигрышей (убыток)
|6 (-1918.90)
|Максимальная
|непрерывная прибыль (число выигрышей)
|3001.10 (5)
|непрерывный убыток (число проигрышей)
|-1918.90 (6)
|Средний
|непрерывный выигрыш
|3
|непрерывный проигрыш
|2
