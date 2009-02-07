CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Библиотеки

Функция торговых сигналов. Основана на показаниях индикатора CCI. - библиотека для MetaTrader 4

Iurii Tokman | Russian English
Просмотров:
4370
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Функция торговых сигналов. Основана на показаниях индикатора CCI.

Добавляем функцию в советник #include <Signal.mqh>
Условие if(GetSignal()==1) для покупок.
Условие if(GetSignal()==-1) для продаж.

Внешние переменные функции:

periodCCI - Период усреднения для вычисления индикатора.


applied_price - Используемая цена. Может быть любой из ценовых констант принимает значение от 0 до 6.


shift - Индекс получаемого значения из индикаторного буфера (сдвиг относительно текущего бара на указанное количество периодов назад).


CCI_High - Верхний уровень индикатора.


CCI_Low - Нижний уровень индикатора.

Пример тестирования :


СимволEURUSD (Euro vs US Dollar)
Период15 Минут (M15) 2009.01.26 00:00 - 2009.02.02 23:45 (2009.01.26 - 2009.02.03)
МодельВсе тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
ПараметрыperiodCCI=9; applied_price=2; shift=0; CCI_High=110; CCI_Low=120; TakeProfit=60; SL=30; Lots=1;

Баров в истории1573Смоделировано тиков146419Качество моделированияn/a
Ошибки рассогласования графиков517




Начальный депозит10000.00



Чистая прибыль11625.70Общая прибыль18583.50Общий убыток-6957.80
Прибыльность2.67Матожидание выигрыша219.35

Абсолютная просадка190.00Максимальная просадка2267.80 (10.25%)Относительная просадка10.25% (2267.80)

Всего сделок53Короткие позиции (% выигравших)17 (70.59%)Длинные позиции (% выигравших)36 (52.78%)

Прибыльные сделки (% от всех)31 (58.49%)Убыточные сделки (% от всех)22 (41.51%)
Самая большаяприбыльная сделка601.10убыточная сделка-320.00
Средняяприбыльная сделка599.47убыточная сделка-316.26
Максимальное количествонепрерывных выигрышей (прибыль)5 (3001.10)непрерывных проигрышей (убыток)6 (-1918.90)
Максимальнаянепрерывная прибыль (число выигрышей)3001.10 (5)непрерывный убыток (число проигрышей)-1918.90 (6)
Среднийнепрерывный выигрыш3непрерывный проигрыш2
Расчёт количества лотов от Антона Трефолева. Расчёт количества лотов от Антона Трефолева.

Расчёт количества лотов от Антона Трефолева.

Волатильность, агрессивность и их нормализация Волатильность, агрессивность и их нормализация

Агрессивность - скорость изменения цены. Волатильность - величина коридора

Pipso Pipso

Пипсовка на отбой от внутри дневного канала

Быстрый лимитник Быстрый лимитник

Настроенный на горячую клавишу скрипт позволяет практически мгновенно открывать лимитные ордера с заданным уровнем риска (в валюте депозита) и тейкпрофитом (т.н. брекеты).