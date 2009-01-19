CodeBaseРазделы
Скрипты

BETTER_YZGraphOnLine - скрипт для MetaTrader 4

Yuriy Zaytsev | Russian English
Просмотров:
9463
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP
Автор:

YURAZ по мотивам скрипта Игоря Кима

Скрипт в удобном виде визуально показывает сделки на графике, использовался в аналитике при написании статьи "Обзор Участников от Юрия Зайцева (YuraZ)".

С его помощью удобно анализировать торговлю советника или трейдера, инвестор очень легко может оценить работу трейдера.

  • BETTER_YZGraphOnLine.MQ4 - для черного экрана
  • BETTER_YZGraphOnLine_W.MQ4 - для светлого экрана, никаких других отличий нет.

Скрипт в удобной форме визуально показывает сделки

