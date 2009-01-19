Ставь лайки и следи за новостями
BETTER_YZGraphOnLine - скрипт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 9463
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Автор:
YURAZ по мотивам скрипта Игоря Кима
Скрипт в удобном виде визуально показывает сделки на графике, использовался в аналитике при написании статьи "Обзор Участников от Юрия Зайцева (YuraZ)".
С его помощью удобно анализировать торговлю советника или трейдера, инвестор очень легко может оценить работу трейдера.
- BETTER_YZGraphOnLine.MQ4 - для черного экрана
- BETTER_YZGraphOnLine_W.MQ4 - для светлого экрана, никаких других отличий нет.
