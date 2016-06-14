CodeBaseРазделы
Скрипты

Customized Buy Sell - скрипт для MetaTrader 4

ardiansyah | Russian English
Просмотров:
4327
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
Пользовательский скрипт для покупки и продажи с refreshRate и менеджером лота. Удачной торговли!



EUR/USD - fx2trade.blogspot.com

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8580

