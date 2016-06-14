Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Expert MACD EURUSD 1 Hour - эксперт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 5958
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Этот советник, работающий на базе MACD, хорошо работает на таймфрейме 1H. На тестировании за период в 36 месяцев эксперт показал профит в 935% (25% ежемесячно).
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8557
CyberiaTrader
Эксперт CyberiaTraderMoving Average
Moving Average показывает среднее значение цены по символу за период времени.
Indicator Volumes Buy-Sell
Индикатор демонстрирует объемы продаж и покупок на протяжении бара.Customized Buy Sell
Пользовательский скрипт Buy Sell с функцией RefreshRates и менеджером размера лота.