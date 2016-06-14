CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

Expert MACD EURUSD 1 Hour - эксперт для MetaTrader 4

[Deleted] | Russian English
Просмотров:
5958
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Этот советник, работающий на базе MACD, хорошо работает на таймфрейме 1H. На тестировании за период в 36 месяцев эксперт показал профит в 935% (25% ежемесячно).








Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8557

CyberiaTrader CyberiaTrader

Эксперт CyberiaTrader

Moving Average Moving Average

Moving Average показывает среднее значение цены по символу за период времени.

Indicator Volumes Buy-Sell Indicator Volumes Buy-Sell

Индикатор демонстрирует объемы продаж и покупок на протяжении бара.

Customized Buy Sell Customized Buy Sell

Пользовательский скрипт Buy Sell с функцией RefreshRates и менеджером размера лота.